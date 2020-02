Decizia ar fi avut legătură cu demisia Alinei Dumitru din funcţia de vicepreşedinte al Federaţiei Române de Judo. „Am fost obligată să plec din FR Judo şi am fost pe punctul de a pleca şi din ţară din cauza asta, pentru că m-a deranjat foarte tare. Chiar îmi doream să fac performanţă cu alţii, să dau altora din experienţa mea şi am fost refuzată. Şi chiar nu am înţeles de ce. Nu există comparaţie între domnul Marius Vizer şi domnul preşedinte al Federaţiei Române de Judo. Ceea ce face domnul Vizer la Federaţia Internaţională e ceea ce ar trebui să facem toţi”, a declarat Dumitru.

Referitor la o eventuală candidatură la funcția supremă în judoul românesc, Alina Dumitru a explicat că nu este momentul: „Eu deocamdată nu intenţionez să candidez la preşedinţia Federaţiei Române de Judo, nu sunt în putere să conduc o federaţie… Dar voi spune mai multe pe parcurs”.

Prezentă la o dezbatere la Senat având drept subiect soluţiile pentru ajutorarea sportului, Alina Dumitru a declarat că toți sportivi din țară ar trebui să beneficieze de condiţii asemănătoare cu ale străinilor, dacă vrem să obținem din nou performanţe.

„Ne dorim să se audă exact ce am transmis şi să se pună în practică. E o mare problemă la nivel de performanţă. Sperăm că politicienii au înţeles. Dacă nu avem condiţiile pe care le au sportivii din alte ţări, clar nu vom mai face performanţă. Iar sportivii noştri vor pleca. Pentru că acum se poate orice la noi. De ce nu şi să plecăm! Şi atunci clar vor reprezenta altă ţară. Şi o să-i vedem pe podium reprezentând altă ţari. Cred că statul trebuie să pună accentul pe sport şi pe infrastructura sportivă. Noi întotdeauna ajungem la un punct şi nu mai facem. Ne e greu să trecem peste el şi renunţăm”, a răbufnit Alina Dumitru.

Multiplă campioană la judo (aur la JO de la Londra, în 2008), Alina Dumitru este, alături de Nadia Comăneci, Ilie Năstase și Simona Halep, unul dintre numele care au venit miercuri în Parlament să prezinte problemele cu care se confruntă sportul românesc de performanță.

Te-ar putea interesa și: