Monden Alina Ceușan și poza de la teatru. Oana Pellea intervine în favoarea ei, dar internauții nu o iartă







Scandalul legat de poza nepotrivită pe care Alina Ceușan a postat-o de la teatru pare să nu se mai termine. Deși Oana Pellea a explicat că îi mulțumește pentru că și-a cerut scuze, internauții nu par să o ierte.

Scandalul de la teatru continuă cu un val de ură

Alina Ceușan, cea care și-a făcut o poză nepotrivită la teatru, a fost dur criticată de Oana Pellea. Doar că în urma comentariului actriței s-a iscat un val de ură împotriva influencerului, astfel că artista a oprit comentariile la postare. Între timp, Alina Ceușan a revenit cu o postare în care și-a cerut scuze și cu o alta, în care arată cum au degenerat lucrurile.

” Doamna Oana Pellea, eu vă respect și vă admir. Aveți dreptate. Am greșit punând picioarele pe acea balustradă. Nu a fost o lipsă de respect, ci pur și simplu nu am gândit limpede. Am greșit și îmi pare foarte rău. De ce lecție dură am primit! Și ce comentarii acide. Nu v-ați fi așteptat nu? Știu sigur că nu ați făcut postarea gândindu-vă ce fel de comentarii va stârni. Nu-i așa că nu ați vrut să faceți rău? Ieri noapte nici nu am știut pe ce lume sunt v, cu copiii unu-n stânga unu-n dreapta, când după o zi plină am ajuns să citesc comentariile. (…)

Internauții nu iartă gestul

Mulțumesc doamna Oana Pellea. Vă mulțumesc pentru că deși la început m-ați acuzat, apoi mi-ați luat apărarea în urma comentariilor cu atac la persoană care au apărut. Îmi pare foarte rău că nu am gândit limpede. Respect și teatrul și sala și actul artistic”, a scris Alina Ceușan. ”Mulțumesc Doamnei Alina Ceușan pentru reacția promptă si pentru promisiune.

Va mulțumesc si pentru faptul că nu veți mai repeta gesturi de asemenea fel când va aflați într-un teatru”, a scris și Oana Pellea. Cu toate acestea comentariile de la postarea actriței sunt în continuare pline de ură la adresa influencerului. Mulți dintre cei care scriu o acuză pe Alina Ceușan că și-a cerut scuze doar de ”ochii lumii”. Alții opinează că în ultima postare a celebrei actrițe i-a adus un plus de imagine Alinei. Puțini sunt cei care cred că influencerul și-a învățat lecția.