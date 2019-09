O serie de alimente bogate in vitamine si saruri minerale ne pot ajuta insa sa fim sanatosi si voiosi si sa ne bucuram de acest anotimp auriu.

Cad frunzele, vin ploile si frigul. Durata luminii zilnice scade si de multe ori scade si voia buna si chiar si energia de care avem nevoie pentru ceea ce ne-am propus sa facem de-a lungul zilei. Se pare ca circa 20% dintre noi suntem afectati de probleme fizice si psihice odata cu venirea toamnei.

Ce putem face ca sa ne bucuram de acest anotimp? Un mare ajutor provine de la alimentele pe care le consumam – acestea prin vitaminele si sarurile minerale pe care le contin ne pot ajuta foarte mult. Sa vedem deci ce vitamine si saruri minerale ar trebui sa consumam si care ar fi alimentele care le contin.

Pentru starea de spirit este util consumul alimentelor ce contin vitamina B, in special B12, care are un efect energizant asupra corpului dar si al mintii. Alimente bogate in vitamina B sunt ouale, branzeturile precum parmezanul sau mozarella, iaurtul sau laptele.

Vitamina C extrem de folositoare împotriva infecțiilor

Pentru cei care au probleme cu memoria sau in a se concentra in timpul toamnei sunt recomandate alimente ce contin triptofan, un aminoacid esential in biosinteza enzimelor, proteinelor, serotoninei (neurotransmitator) sau a melatoninei (neurohormon). In prezenta vitaminei B, a carbohidratilor si a fierului triptofanul ajuta la producerea serotoninei asa-numitul hormon al fericirii, care ne influenteaza direct dispozitia, somnul si multe alte functii esentiale ale organismului. Triptofanul se gaseste in alimentele bogate in proteine, precum pasta.

Ca sa prevenim infectiile este util consumul de vitamina C, care ajuta la cresterea rezistentei organismului fata de infectii, favorizeaza formarea colagenului si are un efect depurativ si anti-oxidant, prevenind inclusiv imbatranirea. Alimentele bogate in vitamina C sunt: varza, broccoli, ardeii sau citricele, dar si spanacul.

Vitamina E este de mare ajutor toamna intrucat este un anti-oxidant celular ce previne imbatranirea celulelor. De obicei aceasta vitamina este acumulata in ficat si eliberata de acolo de fiecare data cand organismul are nevoie. Totusi, in perioade de oboseala sau cand tinem un regim alimentar special este util consumul acestei vitamine in cantitati de circa 36 mcg.

Unde se gaseste vitamina E?

Surse natual ale acestei vitamine sunt semintele uleioas precum nucile, alunele sau migdalele. Aceste seminte pe langa vitamina E contin minerale precum potasiul si magneziul foarte utile organismului. Este recomandat consumul a 5-6 nuci sau alune zilnic in perioada toamnei. Un alt fruct bogat in vitamina E este avocado, ce contine si grasimi monosaturate, asemanatoare uleiului de masline, esentiale pentru buna functionare a organismului. Nu este deci de mirare ca in Australia la micul dejun avocado este consumat in mod obisnuit.

Ce putem face insa pentru a combate oboseala de toamna? Un ajutor poate veni de la sarurile minerale. Potasiul este foarte util bunei functionari a creierului in timp ce fierul ajuta la combaterea oboselii, iar magneziul sa ne confrumtam cu perioade de stres. Sarurile minerale se gasesc in alimente precum fructele uscate sau chiar si in cartofii dulci.

Toamna poate deci sa fie minunata daca stim sa o intampinam cu se cuvine. Alimentele din bucatarie ne pot da un ajutor important: de la cartofii dulci la oua si alune pentru o toamna aurie de care se ne bucuram pe deplin.

Articol scris de Cătălina Oana Curceanu, prim cercetător în domeniul fizicii particulelor elementare şi al fizicii nucleare, Laboratori Nazionali di Frascati, Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (Roma, Italia) şi colaborator al Scientia.ro

