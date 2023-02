Alimentele care scad glicemia. Unele acționează în același mod ca și insulina

Persoanele care suferă de diabet au mai multe restricții alimentare pentru a ține glicemia sub control. Un nivel ridicat al glucozei în sânge poate duce la complicații grave. Nutriționiștii recomandă diabeticilor să consume anumite alimente care pot scădea nivelul glicemiei.

Alimente recomandate

Ghimbirul, avocado, dar și semințele de in și chia pot menține glicemia în limite normale. De asemenea, alimentele bogate în vitamina C au același efect. Merele, fasolea verde, citricele (nu sub formă de suc), dar și asparangusul sunt recomandate diabeticilor.

Merele au un conținut ridicat de fribre și ajută la digestie, deci și la eiminarea zahărului din organism. În ceea ce privește citricele, este recomandat consumul de grapefruit sau pomelo, dar și portocale (nu mai mult de un fruct pe zi).

Usturoiul este recomandat în dieta diabeticilor, deoarece are efecte similare insulinei. La fel și scorțișoara, care acționează similar cu insulina, dar într-un ritm mai lent.

Anumite ceaiuri pot scădea nivelul glicemiei. Este vorba despre ceaiul de afine, cătină sau cel din frunze de dud alb, potrivit doctorulzilei.ro.

Foarte mulți bolnavi

În România sunt înregistrați aproape un milion de bolnavi care suferă de diabet de tip 2. În realitate cifrele sunt mult mai mari, deoarece o persoană din trei nu știe că are această boală. Simptomele sunt subtile la început. Dacă este depistată la timp boala poate fi ținută sub control cu tratament și regim alimentar.

Dacă este netratată afecțiunea poate duce la retinopatie diabetică care afectează iremediabil vederea, la insuficiență renală, boli cardiovasculare, dar și distrugerea nervilor din zonele periferice (piciorul diabetic).

Primul simptom care trebuie să îngrijoreze pe oricine este setea excesivă. Oamenii ajung să bea și patru litri de apă pe zi, dar senzația de sete nu dispare.

Atunci când glicemia este ridicată pot apărea dureri de cap, vedere înceţoşată, dar și o senzaţie de slăbiciune. Dacă nu este tratat, diabetul duce și la infecții repetate: tăieturile simple şi rănile superficiale se vindecă foarte greu și frecvent infecţii urinare şi mâncărimi.