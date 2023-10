Cinci alimente pentru longevitate și putere cerebrală. Sunteți la fel de bătrân ca alimentele pe care le consumați.

Alimente contra bătrâneții

Potrivit experților, anti-îmbătrânirea reprezintă mai mult decât rutina zilnică de îngrijire a pielii și de faptul că vă amintiți să purtați cremă de protecție solară – dieta potrivită poate contribui mult la menținerea senzației și a aspectului tânăr.

Acest lucru se datorează faptului că alimentele pe care le consumăm pentru a ne alimenta corpul au un impact direct asupra tuturor aspectelor sănătății noastre, inclusiv asupra longevității și a funcției cognitive.

„Este posibil să se evite și, în unele cazuri, să se inverseze daunele provocate de consecințele negative din trecut cu o alimentație adecvată și cu o concentrare asupra a ceea ce are nevoie organismul”, a declarat pentru The Post Dr. Raafat W. Girgis, psihiatru cu triplu certificat, de la Moment of Clarity.

Dietă sănătoasă

„Nu este niciodată prea târziu – atât corpul, cât și mintea sunt concepute să se vindece singure”, spune el.

Deși îmbătrânirea nu poate fi evitată în totalitate, deteriorarea treptată a funcțiilor fiziologice, precum și riscul anumitor leziuni și boli pot fi evitate cu ajutorul nutrienților potriviți.

„O dietă sănătoasă ajută la îmbunătățirea sănătății creierului și la prevenirea declinului cognitiv”, a declarat pentru The Post profesorul de nutriție de la Universitatea din New York, Lisa Young, doctor în medicină.

Iată cinci alimente care sunt frecvent recomandate pentru a vă ajuta să vă recăpătați strălucirea tinerească – la orice vârstă.

Consumați alimente verzi cu frunze închise la culoare.

Varza kale, spanacul, bok choy, sfecla mangold (sfecla elvețiană) și broccoli sunt bogate în vitamine, minerale și fibre, dar sărace în calorii. Chiar mai bine, acestea sunt legate de un declin cognitiv mai lent.

Acestea sunt bogate în vitamina A și vitamina C, ambele fiind antioxidanți care ajută la prevenirea deteriorării celulelor.

Broccoli conține nitrați benefici care ne ajută să nu îmbătrânim prin îmbunătățirea circulației și a fluxului sanguin.

Uleiurile sănătoase sunt esențiale

Uleiul de măsline și uleiul de avocado au fost promovate ca potențiale tratamente pentru Alzheimer și demență la anumite populații.

Stropiți (cu ulei) o salată, puneți-le pe un sandviș sau folosiți-le ca înlocuitor al untului – încorporarea acestora în orice masă este un schimb simplu care va stimula puterea creierului.

Uleiurile vegetale sunt bogate în nutrienți, cum ar fi acizii grași, grăsimile mononesaturate și antioxidanții.

Fasolea și legumele sunt ieftine și nutritive

Sunt ieftine și gustoase și au un conținut ridicat de vitamina B, care este deosebit de benefică pentru creier și pentru sistemul nervos.

S-a demonstrat, de asemenea, că fasolea și leguminoasele, care pot fi găsite în bucătăriile din întreaga lume, îmbunătățesc funcția cognitivă.

Acestea sunt bogate în fibre și au beneficii pentru sănătatea inimii, fiind totodată o sursă bună de proteine, carbohidrați complecși și o varietate de vitamine și minerale.

Nucile

S-a demonstrat, de asemenea, că aceste gustări dense în nutrienți, hrănitoare și sănătoase ajută la gestionarea unui nivel sănătos de colesterol, ceea ce poate contribui la prevenirea bolilor de inimă, precum și la îmbunătățirea funcției cerebrale.

Un pumn de migdale, nuci, fistic, caju sau nuci de Brazilia oferă o doză sănătoasă de proteine, antioxidanți, vitamine, minerale și grăsimi nesaturate.

Consumați alimente fermentate

S-a demonstrat că acestea oferă o varietate de beneficii pentru sănătate, inclusiv proprietăți anti-îmbătrânire, antihipertensive, antiinflamatorii, antidiabetice, anticancerigene și antialergenice.

Unii experți se referă la intestin ca la „al doilea creier”, referindu-se la rețeaua importantă de nervi din tractul gastrointestinal care corespunde cu creierul.

Datorită concentrației ridicate de probiotice benefice, bacterii, vitamine și minerale din alimentele fermentate, acestea sunt considerate pe scară largă ca fiind unul dintre cele mai benefice grupuri de alimente pentru sănătatea intestinală.

De asemenea, acestea ajută la menținerea pielii sănătoase și fără acnee, menținând în același timp o strălucire sănătoasă, potrivit New York Post.