Alimentarea cu gaze și energie în sezonul rece, în atenția autorităților

Ministerul Energiei a convocat miercuri, 28 octombrie, reprezentanții principalelor companii din sectorul energetic pentru a analiza rezervele de gaze naturale, producția de energie și capacitatea rețelelor de a face față consumului din sezonul rece. Autoritățile au evaluat mai multe scenarii pentru lunile de iarnă, când temperaturile scăzute pot duce la creșterea cererii de energie.

Discuțiile au vizat atât cantitățile de energie electrică și gaze naturale necesare în lunile următoare, cât și capacitatea infrastructurii de a asigura alimentarea consumatorilor în perioadele cu temperaturi foarte scăzute. Reprezentanții companiilor au prezentat date despre producție, transport și distribuție, precum și despre funcționarea sistemului energetic în condițiile unui consum ridicat.

La reuniune au participat reprezentanții Transelectrica, ai operatorilor de distribuție și ai companiilor producătoare de energie electrică și gaze naturale. Unul dintre subiectele analizate a fost starea rețelelor de transport și distribuție, care trebuie să asigure alimentarea consumatorilor pe parcursul sezonului rece.

Au fost evaluate și posibilele evoluții ale consumului, în funcție de temperaturile înregistrate în lunile următoare.

Verificările au inclus coordonarea dintre sistemul de gaze naturale și cel de electricitate. Această legătură este importantă deoarece unele centrale electrice folosesc gazele naturale pentru producerea energiei. Producătorii au prezentat informații despre capacitățile de producție și resursele de care dispun pentru perioada următoare.

În cadrul evaluărilor a fost analizată inclusiv situația hidrologică, de care depinde cantitatea de energie electrică ce poate fi produsă în hidrocentrale.

Ministerul Energiei a publicat pe 22 octombrie un proiect de hotărâre de Guvern privind monitorizarea sistemului energetic național în sezonul rece. Documentul prevede organizarea Comandamentului energetic de iarnă pentru perioada 1 noiembrie 2026 – 31 martie 2027.

Pe parcursul acestor cinci luni, autoritățile vor urmări evoluția producției, a consumului și a distribuției de electricitate și gaze naturale.

Comandamentul va avea rolul de a facilita colaborarea dintre companiile responsabile de producerea, transportul și distribuția energiei, astfel încât eventualele dificultăți de alimentare să poată fi gestionate. Monitorizarea va include verificarea resurselor disponibile, a cererii de energie și a modului în care funcționează infrastructura.

Prin aceste verificări, autoritățile urmăresc să identifice din timp eventualele probleme care ar putea apărea în sistemul energetic pe parcursul iernii.

O atenție deosebită va fi acordată intervalelor cu temperaturi scăzute, când consumul de gaze naturale și electricitate poate crește considerabil.

Coordonarea dintre producători și operatorii rețelelor va permite monitorizarea permanentă a situației și intervenția în cazul apariției unor dificultăți.

Măsurile prezentate de Ministerul Energiei au ca obiectiv limitarea riscului de întreruperi în furnizarea electricității și gazelor naturale către populație în sezonul rece 2026-2027.