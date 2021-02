Alice Cooper, la 73 de ani. Ce cadou le-a făcut făcut fanilor celebrul rocker.

Alice Cooper, cântăreţul şi compozitorul american, care împlinit joi vârsta de 73 de ani, a lansat piesa „Social Debris” drept ”cadou pentru Detroit, pentru fanii mei şi pentru mine”, după cum a declarat acesta.

„Piesa a fost scrisă de formaţia originală Alice Cooper”, a completat artistul.

”Trupa Alice Cooper nu s-a potrivit cu nimeni pentru că făceam lucruri pe care nicio altă formaţie nu le făcea. Nu ne încadram pe scena folk, nu ne încadram pe scena metal, nu ne potriveam cu nimic din ceea ce se întâmpla la acea vreme. Ne-am simţit mereu ca nişte proscrişi. Ne-am simţit ca nişte neaveniţi, eram în lumea noastră mică. Prin urmare, ‘Social Debris’ a fost modul în care formaţia originală a scris o melodie despre noi, în esenţă”, a adăugat muzicianul.

Piesa este disponibilă gratuit timp de 24 de ore pe site-ul artistului

Alice Cooper a dezvăluit că viitorul său album de studio, ”Detroit Stories”, va fi o sărbătoare a rockului din Detroit. Potrivit site-ului oficial, noul album va fi lansat la data de 26 februarie.

”Detroit era pe atunci centrul heavy rock-ului. Cântai la Eastown şi erau Alice Cooper, Ted Nugent, Stooges şi The Who, pentru 4 dolari! Weekendul următor la Grande erau MC5, Brownsville Station şi Fleetwood Mac, sau Savoy Brown, ori The Small Faces. Neîncadrându-ne nicăieri în SUA (din punct de vedere muzical sau al imaginii), Detroit a fost singurul loc care a recunoscut (muzica) Alice Cooper axată pe chitară, sunetul hard rock şi spectacolul nostru scenic nebunesc. Detroit era un refugiu pentru proscrişi. Iar când au aflat că m-am născut în estul Detroit-ului… eram acasă”, a povestit muzicianul.

Alice Cooper, la 73 de ani

Trupa Alice Cooper a fost formată de artist, pe numele său real Vincent Damon Furnier, în 1964. După mai multe succese muzicale, cum ar fi piesele “I’m Eighteen” şi “School’s Out”, şi şapte albume de studio, formaţia s-a destrămat oficial în 1975. Ulerior, Vincent Furnier adoptat numele de scenă Alice Cooper şi şi-a continuat cariera solo, albumele sale bucurându-se de succes şi fiind recompensate cu numeroase premii muzicale.