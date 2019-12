Alianța Vestului nu a atras fonduri europene în anul trecut de la lansare, spune deputatul PSD, Horia Nasra. Acesta atrage atenția asupra faptului că asocierea dintre municipalități nu a adus nimic bun în viețile locuitorilor celor patru municipii, în ciuda faptului că le-au consumat bani de la bugetele locale.

”În 8 decembrie 2018, printr-un exercițiu de PR, Gheorghe Falcă, Nicolae Robu, Ilie Bolojan și Emil Boc anunțau nașterea Alianței Vestului cu scopul, declarat, de a dezvolta în comun o serie de proiecte importante care ţin de infrastructura celor patru oraşe, un parteneriat prin care anunțau că vor atrage fonduri europene direct de la Bruxelles pentru proiecte comune.

Zero fonduri europene atrase, zero realizări, zero demersuri și kilometri din autostrada promisă, care urma să conecteze cele patru orașe, Timişoara – Arad – Cluj-Napoca – Oradea. Practic, clujenii (n.r. dar și restul orășenilor din municipiile menționate) au plătit câte 160.000 de euro într-un an pentru un simplu exercițiu de PR electoral.

De două luni, cei patru edili au la dispoziție și suportul Guvernului PNL, însă nici în această perioadă, nu am văzut vreo măsură concretă pentru dezvoltarea unei rețele de transport public intraregional și interregional, pentru urgentarea realizării trenului de mare viteză între cele 4 orașe”, arată Nasra într-un comunicat de presă.

Alianța Vestului – bilanț după un an

Alianţa Vestului a fost înfiinţată în 8 decembrie 2018, de către primarii din Timişoara (Nicolae Robu), Cluj-Napoca (Emil Boc), Arad (Gheorghe falcă) şi Oradea (Ilie Bolojan), având ca scop atragerea fondurilor europene, în parteneriat cu Guvernul României, pentru proiecte majore comune, care privesc dezvoltarea regiunii. Ales între timp eurodeputat, Gheorghe Falcă nu va mai face parte din Alianţă, fiind înlocuit de Călin Bibarț.

”Reamintesc: rațiunea de a fi a Alianței Vestului este să genereze și să promoveze proiecte mari, de impact macroregional, în primul rând de îmbunătățire radicală a conectivității intramacroregionale și a macroregiunii cu restul țării și cu restul Europei”, a declarat Nicolae Robu pentru EVZ, lunile trecute.

Încă de la înființare, Asociația a primit un sediu, la Timișoara. Apoi s-a convenit să se preia modelul cluburilor Rotary pentru conducerea Alianței Vestului, adică fiecare primar de municipiu va fi șeful organizației, mandatele acordându-se pe rând, pe durata unui an. Primul președinte a fost ales Nicolae Robu.

În martie, cei patru primari au decis să fie alocați 0,5 euro/locuitor (cu carte de iodentitate în municipiile respective) pentru a finanța asociația. Astfel, contribuția arădenilor la bugetul de funcționare al Alianței a fost stabilit la 80.000 de euro, în timp ce clujenii alocă 160.000 de euro, orădenii 110.000 de euro, iar timișoreni 165.000 de euro.

În octombrie, primarul Timișoarei a recunoscut că asociația nu există, de fapt în acte. „S-a schimbat legislația, a apărut noul Cod Administrativ. Prin urmare, documentația pe care o aveam depusă pentru emiterea hotărârii judecătorești de înființare juridică a trebuit refăcută”, explica edilul.

Singurul beneficiu concret care a urmat înființării asociației e că cetățenii cu carte de identitate din oricare din cele patru municipii pot parca și călători gratuit cu transportul în comun, când merg în vizită în alt oraș decât cel de doimiciliu.

