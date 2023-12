Alegeri 2024. O nouă alianță pe scena politică din România

Încă o alianță în politica românească. Reprezentanții partidelor USR, PMP și Forța Dreptei au ajuns la un acord comun, înainte de alegerile din 2024. Acestea se unesc și formează de dreapta.

Alianță politică nouă, înainte de alegerile din 2024

Conducerile celor trei puteri politice au aprobat joi formarea polului de dreapta. Pentru această alianță, liderii celor trei partide au purtat negocieri intense în ultimele săptămâni.

Polul de dreapta ar urma să participe la alegerile din 2024 ca o alianță electorală. Astfel, USR, PMP și Forța Dreptei reprezintă o alternativă a guvernării PSD-PNL.

Cele trei partide se vor întâlni luni la Parlament

Luni, 18 decembrie, puterile politice care fac parte din noua alianță se vor întâlni la Parlament. Cei trei președinți ai USR, PMP și Forța Dreptei ar urma să anunțe formarea polului de dreapta, cu prilejul acestei întâlniri.

Pentru moment, Reprezentanții celor trei partide poartă discuții legate de principiile noi alianței, precum și de ofertă electorală.

Alegeri 2024. Sursa foto: Dreamstime.com

Noua alianță, liste comune la alegerile europarlamentare

Planurile liderilor USR, PMP și Forța Dreptei ar fi să participe liste comune la europarlamentare.Mai mult, aceștia ar spera să obțină 6-8 mandate în cadrul primei runde de alegeri. Momentan, USR are doar doi parlamentari la Bruxelles. Totul după ce Dacian Cioloș părăsit partidul.

Conducerea USR ar urmări propunerea unor candidați pentru 4 mandate. De asemenea, PMP ar avea în plan un singur mandat, viziunea fiind împărtășită și de Forța Dreptei.

USR intră în alianță, fiind cotat cu 11,9% în sondaje. In același timp, PMP a obținut un procent de 0,7%. Forța Dreptei nu depășește procentul de 0,3%. In prezent, USR are 64 de parlamentari și 38 de primari, inclusiv consilieri județeni. Totodată, PMP deține a50 de primari și 2.200 de consilieri. Partidul înființat de Ludovic Orban are 16 parlamentari.

Astfel, Uniunea Salvați România ar reprezenta baza principală a polului de dreapta, format pentru alegerile din 2024. Liderii celor trei partide ar urma să facă anunțul oficial la începutul săptămânii viitoare.