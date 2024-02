Alexia Eram, mai hotărâtă ca niciodată să se căsătorească. L-a luat prin surprindere pe Mario Fresh

Alexia Eram speră să fie cerută în căsătorie de Mario Fresh în 2024. Fiica Andreei Esca a spus că vrea să participe la Power Couple, dar doar după ce va face nunta cu iubitul său. Ea a mai declarat că nu o mai sperie nimic după America Express și că este încrezătoare.

„Crezi că mă sperie aceste probe?! Am fost în America Express, nu mă mai sperie nimic. Cred că sunt capabilă să fac orice, oricând. Oricum, eu sunt o fire foarte ambițioasă și când mi se pune pata pe ceva și când trebuie să fac ceva, îl fac. Am fost și în America Express și Mario a fost în America Express și împreună am fi un „power couple”. Oricum suntem un „power couple”, îți dai seama…”, a spus Alexia.

Alexia Eram așteaptă inelul de la Mario Fresh

Fiica Andreei Esca își dorește foarte tare să fie cerută în căsătorie de Mario Fresh, dar nu știe dacă artistul va face pasul cel mare anul acesta. Nu știu, de ce mă întrebi pe mine?! Întreabă-l pe Mario”, a mai spus ea.

Influencerița a recunoscut și că este o persoană foarte emotivă. Ea a spus că plânge la filme sau când vede o persoană mai în vârstă pe stradă. „De la orice, sunt o persoană foarte emotivă, chiar dacă nu par. Și la filme și dacă văd o persoană mai în vârstă pe stradă, sunt foarte emotivă de fel”, a declarat iubita lui Mario Fresh pentru Cancan.

Alexia Eram, ultimatum pentru Mario Fresh

Alexia a lăsat de înțeles că așteaptă inelul de la Mario Fresh și la America Express, Antena 1. În emisiune, ea a fost nevoită le gătească localnicilor bulz, mămăligă cu afumătură și ou, și a spus că este gata să se căsătorească.

„Alexia: Eu m-aș logodi. Acum că știu să fac mămăligă, aștept inelul!

Aris: Sper că nu e apropo către Mario, să nu te văd!

Alexia: Nu e apropo, dar după șapte ani… pot și eu să mă logodesc!”, i-a spus Alexia fratelui său, Aris.

Vrea să fie mamă tânără

În urmă cu ceva vreme, fiica Andreei Esca a declarat că se vadă o mamă tânără, dar că nu a discutat până acum cu iubitul său despre asta. Ea a mai spus că e timp și pentru copii.

„Și eu mă văd o mamă tânără, poate la 26-28. N-am abordat subiectul în familie, suntem prea tineri. Vreau acum să-mi iau permisul, pentru că mă chinui de vreo doi ani să-l iau, mai apoi să-mi termin apartamentul. Noi mai stăm până la copil. Am petrecut mult timp împreună în carantină, dar în rest, acum, nu. Suntem ca înainte. E schimbare la mine, că nu mai plec în Anglia. Oricum, nu ne grăbim. Ne place viața, momentan”, a declarat Alexia.