Recent, Alexia Eram a oferit detalii „picante” despre relația cu Mario Fresh și viața de studentă…. în fața Andreei Esca.

Jurnaliștii de la Unica au organizat un interviu special, în care cele două și-au pus reciproc întrebări simple, dar și unele mai… incomode!

„Foarte diferit, dacă sunt în Londra sau București. În București nu am timp să respir – sală, filmări, trend challenge pentru A List Magazine, emisiuni, shootinguri, întâlniri cu clienți, evenimente, lucrez la proiecte, fac vloguri. În Londra – facultate, sală, research în oraș, lucrez la proiecte pentru școală, dar și pentru mine, fac vloguri, ies cu prietenii.

Sincer, mai bine rămâneam copil. Glumesc și nu prea… pentru că maturitatea asta vine și cu foarte multe responsabilități și griji. Nu mai depinzi de părinți, așa cum o făceai când erai copil, trebuie să te descurci singură într-o oarecare măsură. Întreținere, curat, deadline-uri, economii… Întotdeauna am vrut să fiu cât mai mare, dar sincer acum aș rămâne la 18 ani”, a dezvăluit Alexia Eram jurnaliștilor revistei UNICA.

Ce o deranjează la Andreea Esca

„Ești foarte insistentă în tot și nu te lași până nu se rezolvă”.

Alexia Eram a povestit despre relațiea cu Mario Fresh, dar și cum s-a aprins flacăra iubirii dintre ei!

„În mai 2016, când Alex Velea a lansat piesa ”Ziua mea”. Eu știam că urma să mergi la șlansareț și ți-am spus că, dacă este Mario acolo, să mă chemi, pentru că mie îmi plăcea de Mario ca artist. M-ai sunat și m-ai anunțat că Mario este acolo, așa că am venit imediat. Acolo, ai pus-o pe Antonia să-mi facă cunoștință cu el și am stat de vorbă cu el toată seara. Când am plecat, m-a întrebat care este contul meu de Instagram și dacă vreau să îmi dea numărul lui sau dacă vreau să i-l dau eu pe al meu. Eu, fără să mă gândesc, nu i-am dat numărul meu, doar l-am luat pe al lui, ceea ce a însemnat apoi că eu trebuia să îi dau prima mesaj. După ce am vorbit o vreme prin mesaje, am ieșit la întâlniri și așa ne-am îndrăgostit”, a povestit fiica Andreei Esca pentru unica.ro.

