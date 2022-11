Alexandru Rafila spune că nu e vinovat de morțile cauzate de nosocomiale

Alexandru Rafila a susținut că nu vrea să comenteze astfel de acuzații, mai ales că vin din partea unui membru USR care nu are reacții normale, ci mai mult agresive.

Alexandru Rafila respinge toate acuzațiile aduse

„Nu am niciun fel de comentariu la ceea ce face domnul Ungureanu, pentru că dânsul are ieşiri pe care eu nu le consider normale şi din punct de vedere al agesivităţii, şi al conţinutului, al limbajului şi nu vreau să fac niciun fel de comentarii.

Aşa cum am făcut şi până acum, nu o să comentez în niciun fel ceea ce face domnul Ungureanu în fiecare zi, fie prin postări, fie prin declaraţii publice, plângeri la tot felul de instituţii ale statului. Noi ne vedem de treabă şi rezolvăm problemele pe care le au pacienţii din România, cu profesionalism”, a spus ministrul Sănătății la Antena 3 CNN.

Emanuel Ungureanu a anunțat zilele trecute că va depune la DNA, o plângere penală împotriva ministrului Sănătății, Alexandru Rafila și a funcționarilor din Ministerul Sănătății „pentru că, în ciuda avertismentelor oficiale, acesta refuză să respecte legile emise de Parlamentul României”, a scris acesta pe pagina sa de Facebook.

Ministrul Sănătății trebuie să-și depună demisia

Potrivit deputatului USR, Alexandru Rafila nu doar că trebuie să-și depună demisia, ci și să răspundă penal pentru acțiunile sale.

„Dacă ar fi făcut norme la Legea 3/2021 inițiată de Tudor Pop , Adrian Wiener și subsemnatul, care se referă la combaterea infecțiilor nosocomiale, Rafila și alți funcționari din ministere, ar fi PREVENIT zeci de morți evitabile!

Voi invoca în plângere și încălcarea articolul 297 din Codul Penal. Rafila nu doar trebuie să plece din fruntea Ministerului Sănătății, ci trebuie să răspundă pentru lenea penală, pentru contractul de consultanță de 21 de milioane de euro cu OMS și pentru deplasările de lux în Cuba sau Israel!

Detalii despre acțiunea penală voi oferi în conferința de presă pe care o voi susține astăzi, în Parlamentul României, după ședința de plen!”, a scris deputatul.