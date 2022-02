Alexandru Rafila intervine în scandalul momentului: „Cetăţenii trebuie să cunoască!” Scandal pe zeci de milioane de euro

USR a reușit să marcheze o mișcare de proporții. Ministrul Sănătății a făcut noi declarații în cazul consultanțelor oferite prin intermediul Planului Național de Redresare și Reziliență, despre care a dezvăluit, în urmă cu câteva zile, că se ridicau la o sumă de circa 25 de milioane de euro pentru Ministerul Sănătății.

Mai exact, instituția guvernamentală a primit, prin intermediul PNRR, 5 milioane de euro pentru funcționarea Agenției de Investiții și 25 de milioane de euro pentru consultanță.

Alexandru Rafila: ANIS face consultanță doar pentru trei spitale

„Problema legată de consultanță, apărută în dezbatere publică, e una serioasă. Agenţia Naţională de Investiţii în Sănătate (ANIS) nu face consultanță pentru toate cele 25 de spitale din acest proiect. Se ocupă de spitalele regionale – cele 3 – finanțate din alți bani.

Acolo mi s-a părut că e puțin ciudat că într-o agenție cu 70-80 de angajați să fie consiliați de foarte mulți experți internaționali. În 5 milioane euro intră și training pentru angajați, iar consultanța e de cinci ori mai mare.

Eu nu am acuzat pe nimeni. Nu am spus că e legal sau ilegal. Am cerut un punct de vedere al Corpului de control – un organism independent.

L-am adus în transparență astfel ca cetățenii să cunoască punctul de vedere. (…) Noi nu vrem să punem în discuție PNRR, ci să se pună la dispoziția unităților medicale ceea ce au nevoie pentru a funcționa în folosul oamenilor”, a declarat ministrul Sănătății, Alexandru Rafila.

Noi detalii în scandalul fondurilor europene

În altă ordine de idei, s-au aflat noi informații despre echipele de consultanță PNRR. Nu este o noutate că fostul ministru al Fondurilor Europene Cristian Ghinea verifică și monitorizează prin intermediul asociației sale „O țară ca afară” circularea și investirea banilor europeni.

Consultantul pe implementarea banilor din PNRR a început deja să își construiască echipele ce verifică gestionarea fondurilor de la Bruxelles. În cauză activează două echipe – una formată din experți și alta „oficială”, condusă de Cristian Ghinea.

Din echipa de experți face parte nimeni alta decât Ioana Mihăilă, fost ministru al Sănătății, succesoarea lui Vlad Voiculescu, care se ocupă, în cadrul fundației lui Cristian Ghinea, de verificarea proiectelor de la capitolul Sănătate din PNRR.