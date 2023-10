Alexandru Rafila, despre introducerea restricțiilor Covid. La ce să se aștepte românii

Alexandru Rafila a declarat că nu sunt luate în calcul restricții în urma noului val de îmbolnăviri cu COVID-19. De asemenea, Ministrul Sănătății neagă zvonurile cu privire la introducerea restricțiilor în perioada următoare.

Alexandru Rafila spune că nu se pune problema reintroducerii restricțiilor din pandemie. E clar că am intrat pe trendul descrescător, spune marți ministrul Sănătății.

„Cred că acum am ajuns în faza în care numărul de cazuri a început să scadă. Numărul de cazuri înregistrate săptămâna trecută față de situația de acum două săptămâni este mai mic cu 12%. În săptămâna 18-24 septembrie am avut 14.800 de cazuri, în această săptămână care tocmai s-a încheiat am avut 13.100. E clar că am intrat pe trendul descrescător”.