Alexandru Rafila critică ordinul dat de Arafat. „Este dreptul tuturor să aibă acces la serviciile medicale”

„Dincolo de numărul de morți de covid, exista la fel de multe persoane care mor din cauza lipsei accesului la serviciile medicale. A fost adoptat un ordin care limitează accesul la serviciile medicale, cu excepția urgentelor. În cazul pacienților cu boli cronice, multi sunt vaccinați și nu vor avea acces la serviciile medicale, iar bolile lor s-ar putea agrava.

Trebuie să găsim un echilibru, este dreptul tuturor să aibă acces la serviciile medicale. Prioritizarea înseamnă niște criterii. Care sunt aceste criterii?”, a declarat deputatul PSD la România Tv.

Controversatul ordin dat de Arafat

Ordinul DSU referitor la tratarea în sistemul spitalicesc doar a urgenţelor medico-chirurgicale, emis în urmă cu câteva zile şi avizat de Ministerul Sănătăţii, a fost criticat de mai multe organizaţii ale pacienţilor.

Raed Arafat a subliniat la sfârşitul şedinţei de guvern de miercuri seară că ordinul nu închide spitalele şi că măsura este una temporară.

„Ordinul de limitare a activități medicale în spitale nu închide spitale, nu închide serviciile ambulatorii. E un ordin despre care ni s-a spus că nu trebuie publicat în Monitorul Oficial. Îmi pare rău că ordinul din medicina de dezastre nu e în concordanță cu Constituția României. E dreptul oricăruia să se îndrepte în justiție, vom explica acolo ce am făcut. Ordinul pune o prioritizare între cazurile care pot fi amânate şi situația in care ne aflam. Avem cazuri care au nevoie de resursa umana suficienta dedicata lor. Medicul decide care sunt urgențele. Manualele descriu acest lucru, prioritizare exista. Un pacient care are o problema care necesita investigații poate fi făcută ambulatoriu. Salvarea de viată are prioritate. Nu suntem nici prima nici ultima tara care ia aceasta măsura. Masura e temporara si este o măsura ca reacție la situația pe care o avem”, a declarat șeful DSU la finalul ședinței de guvern de miercuri seară.

Alexandru Rafila a anunţat, miercuri, că PSD cere convocarea conducerii Parlamentului, la începutul săptămânii viitoare, pentru a găsi soluţii legislative în privinţa accesului limitat al pacienţilor cu boli cronice la tratament în spital.