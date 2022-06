Alexandru Rafila cere reevaluarea școlilor sanitare. Bacalaureatul trebuie să fie obligatoriu pentru asistentele medicale

Ministrul Sănătății, Alexandru Rafila, a declarat că toți asistenții medicali care activează în spitale să fi absolvit examenul de Bacalaureat. El a precizat că urmează să poarte o discuție cu reprezentanții corpului medical, dar și cu ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu pe acest subiect. Alexandru Rafila a precizat că este nevoie de o clarificare în legătură cu procedurile de înscriere în școlile postliceale sanitare.

„Acolo avem o problemă pe care eu o cunosc, am discutat-o cu Ordinul Asistenților Medicali și Moașelor din România. În mod evident cred că trebuie să înțelegem că această profesiune, de asistent medical, care este o profesiune liberală în Uniunea Europeană, la fel ca și cea de medic, presupune competențe profesionale solide, a declarat ministrul Sănătății.

Alexandru Rafila a făcut aceste precizări în contextul în care numeroși asistenți medicali implicați în combaterea pandemiei nu au fost capabili să promoveze examenul pentru a obține postul.

Asistenții medicali trebuie să fie absolvenți de bacalaureat

Ministrul Sănătății a dat dreptate medicilor care s-au arătat nemulțumiți de prestația unor asistenți care nu aveau cunoștințe elementare de medicină.

„Dacă am făcut acest pas spre asistenții medicali cu studii superioare, pentru că există facultăți de asistenți medicali la toate universitățile de medicină și farmacie din România, trebuie să înțelegem că și învățământul postliceal trebuie să ajungă într-o situație în care admiterea la aceste școli să presupună promovarea examenului de bacalaureat. Este un punct de vedere pe care îl am eu, ca și profesor, nu neapărat ca ministru al Sănătății”, a mai spus Alexandru Rafila.

Ministrul Sănătății a explicat că lipsa cunoștințelor este motivul pentru care asistentele au picat examenul de evaluare. În condițiile în care școlile postliceale sanitare admit cursanți care nu au trecut examenul de bacalaureat, prestația lor lasă de dorit.

„Calitatea și modul în care se dezvoltă profesional un asistent medical sunt extrem de importante, iar înscrierea la școlile postliceale a celor care au examen de bacalaureat mi se pare absolut firească”, a mai spus ministrul Sănătății.

Alexandru Rafila se laudă cu gestionarea pandemiei

În acest context, al pandemiei de coronavirus, ministrul Alexandru Rafila a lăudat autoritățile implicate. El a declarat că ultimul val de infecții ar fi fost gestionat mult mai eficient și de aceea numărul deceselor a scăzut, la fel ca și numărul de cazuri grave. Numărul testelor s-a dublat și au fost oferite servicii în ambulatoriu, fapt care a făcut ca pacienții să fie tratați la timp și să nu ajungă la spital în stare gravă.

„Cred că am reuşit să gestionăm bine controlul pandemiei. Am avut o echipă foarte competentă, am lucrat în parteneriat cu INS şi Direcţiile de Sănătate Publică, am lucrat în parteneriat cu personalul medical şi cred că lucrul acesta a făcut posibilă organizarea unui alt sistem, decât cel exersat anterior. Am ajuns la o situaţie pe care poate mai puţini au sesizat-o. În valul al cincilea au fost de patru ori mai puţine decese în România, decât în valul al patrulea“, a declarat Alexandru Rafila.