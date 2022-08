Alexandru Rafila anunță un sezon gripal mai serios. Cu toate acestea, MinisteruL Sănătății cumpără mai puține vaccinuri

Ministrul Sănătății,Alexandru Rafila, a declarat că România a contractat, pentru viitorul sezon rece, un număr de 1,5 milioane de doze de vaccin pentru gripă. Sunt mai puține vaccinuri decât anul trecut, însă Alexandru Rafila a explicat motivele care l-au determinat să nu solicite mai multe.

Pe de altă parte, ministrul a precizat că vaccinul va fi disponibi, pentru cei doritori să și-l administreze, într-un timp mult mai scurt. Potrivit ministrului Sănătăţii, în acest an, sunt semne că sezonul gripal va fi „mai serios”. Drept care a anunțat că vaccinurile antigripale vor fi disponibile de la sfârşitul lunii septembrie – începutul lunii octombrie.

„El (vaccinul – n. red.) este contractat. Anul acesta va fi disponibil mult mai repede decât anul precedent. Anul precedent, din păcate, nu s-au folosit 1 milion de doze de vaccin. S-au folosit doar 1,5 din cele 2,5 milioane de doze de vaccin. Anul acesta începem cu 1,5 și o să vedem în funcție de disponibilitate, în funcție de dorința publicului”, a spus Alexandru Rafila, conform Antena 3.

Ce se întâmplă cu vaccinurile anti-Covid

În acest context, ministrul Sănătății a vorbit și despre cele 8 milioane de doze de vaccin anti-Covid care au rămas nefolosite. El a precizat că acestea vor expira în curând și vor trebui distruse.

„În momentul de faţă avem peste 8 milioane de doze de vaccin pentru care nu mai există niciun fel de interes şi nu mă refer doar la interesul populaţiei, mă refer la interesul oricui, fie să le cumpere, fie să le primească gratis. Deci nimeni nu vrea să le primească nici măcar gratis, şi lucrul acesta va duce şi la costuri suplimentare, pentru că la un moment dat când expiră trebuie să le distrugem”, a declarat Alexandru Rafila.

Oficialul PSD a precizat că alte 7,5 milioane de doze au fost revândute, la același preț la care au fost achiziționate.

„Am fost una dintre ţările membre ale Uniunii Europene care ne-am zbătut cât mai mult să încercăm să protejăm banii publici. Am reuşit un lucru important la începutul anului 2022, când am putut să vindem 7,5 milioane de doze. Deci la începutul anului am salvat circa 150 de milioane de euro.