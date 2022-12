Alexandru Cumpănașu, trimis în judecată pentru fapte de corupție. A obținut un post plătit cu fonduri europene deși nu avea studiile necesare

Alexandru Cumpănașu, fost candidat independent la alegerile prezidențiale, a fost trimis în judecată de procurorii DNA pentru fapte de corupție. Mai exact, el a mințit că are studii de specialitate pentru a obține un post plătit din fonduri europene.

„Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Constanța au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a unui inculpat, persoană fizică, în sarcina căruia s-a reținut comiterea infracțiunii de participație improprie (în forma instigării) la folosirea sau prezentarea cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene“, se arată în comunicatul de presă al DNA.

Nu avea studiile necesare

Potrivit sursei citate, Alexandru Cumpănașu a obținut un post de expert IT, deși nu avea studiile necesare și nici experiență în domeniu. „În cursul anului 2016, în contextul implementării de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în parteneriat cu Școala Națională de Studii Politice și Administrative a proiectului finanțat din fonduri europene ce avea ca obiect „Consolidarea cadrului pentru creșterea calității serviciilor publice și pentru stabilirea dezvoltării la nivel local”, inculpatul l-ar fi determinat pe responsabilul de proiect să-l angajeze pe un post de expert IT, în condițiile în care acesta nu îndeplinea cerințele fișei postului (acelea de a deține odiplomă de studii universitare și de a avea experiență în specialitate de minim 1 an).

Ulterior, deși inculpatul ar fi promis de mai multe ori că va aduce documentele respective care să ateste îndeplinirea condițiilor de angajare, nici până la data finalizării proiectului nu a făcut acest lucru“, se arată în rechizitoriul procurorilor.

Sechestru pe bunuri

Potrivit anchetatorilor, Alexandru Cumpănașu ar fi obținut pe nedrept 308.630 de lei. Suma reprezintă drepturile salariale încasate în perioada în care a fost angajat ca și expert IT.

Potrivit sursei citate, până la data întocmirii rechizitoriului, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nu a comunicat dacă se constituie sau nu parte civilă în procesul penal. Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului București. Procurorii au pus sechestru pe bunurile lui Cumpănașu în vederea recuperării prejudiciului.