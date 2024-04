Justitie Alexandr Stoianoglo rămâne pe banca acuzaţilor. Cine a venit să-l „salveze” pe fostul procuror general. Video







Exclusiv. Alexandr Stoianoglo, fostul procuror general achitat cu o lună în urmă pentru învinuirile de depăşire a atribuţiilor de serviciu, continuă să facă naveta la Judecătoria Chişinău. Acesta rămâne inculpat, fiind învinuit de încălcarea inviolabilității vieții personale. Iar parte vătămată este Viorel Morari, fostul şef al Procuraturii Anticorupţie.

Care, la rândul său, este inculpat într-un dosar intentat pentru abuz în serviciu la indicaţia lui Stoianoglo. Iar parte vătămată este Veaceslav Platon, controversatul afacerist care a fost ajutat să scape de 18 ani de închisoare de Stoianoglo. Faptă pentru care fostul şef al Procuraturii Generale este învinuit într-un alt dosar penal că ar fi fost remunerat de Platon cu 10 milioane de euro.

Alexandr Stoianoglo este învinuit că, în calitatea sa de procuror ierarhic superior, folosindu-se de situația de serviciu, a intrat în posesia unor corespondențe private ale fostului procuror-șef al Procuraturii Anticorupție cu alte persoane, obținute din telefonul mobil al lui Morari. Telefonul a fost ridicat de la Viorel Morari în timpul arestării sale, la începutul anului 2020.

Ultimul briefing în calitate de procuror general

La 04 octombrie 2021, ora 11:00, în incinta Procuraturii Generale, Alexandr Stoianoglo a susținut un briefing de presă, în cadrul căruia, „contrar prevederilor legale care consacră dreptul persoanei la secretul corespondenței, la inviolabilitatea vieții private și interzicerea divulgării informației despre viața personală a altei persoane, cu bună-știință, fără a avea consimțământul persoanei vizate, a răspândit informații ocrotite de lege, despre viața personală și profesională, ceea ce constituia secret personal”.

După care, la indicația procurorului general, discursul în formă scrisă a fost plasat pe pagina web oficială a Procuraturii.

Precizăm că dezvăluirile despre corespondenţa personală a lui Viorel Morari au fost făcute de Stoianoglo cu puţin timp înainte de a fi reţinut de mascaţi.

Cine sunt persoanele din dezvăluirile lui Alexandr Stoianoglo

Alexandr Stoianoglo a dat citire unor conversații private ale lui Morari cu anumiți reprezentanți ai societății civile, consilieri guvernamentali, precum și cu fostul șef al Delegației Uniunii Europene la Chișinău. Aceste discuţii erau legate de înlăturarea lui Morari de la conducerea Procuraturii Anticorupție.

În calitate de parte vătămată în acest dosar figurează doar Viorel Morari din cauza că celealte persoane nu au depus reclamație.

Potrivit unui document obţinut de jurnaliştii de la EvZ, este vorba de Vladimir Gavriliţa, fost consilier in cadrul Corpului de control al Prim-ministrului Republicii Moldova, Vladislav Gribincea, directorul executiv al Centrului de Resurse Juridice din Moldova, Iulian Rusu, ex-director adjunct al Institutului de Politici si Reforme Europene, ulterior director al CNA, si Peter Mihalko, fostul şef al Delegatiei Uniunii Europene în Republica Moldova.

Acuzaţii în adresa UE

Alexandr Stoianoglo s-a folosit de corespondenţa personală a fostului şef de la Procuratura Anticorupţie pentru a învinui Uniunea Europeană şi societatea civilă că susţin actuala guvernare. Că ultima a început o luptă împotriva sa și astfel de dezvăluiri din interceptări ar reprezenta o probă în acest sens.

„Analiza comunicării lui Viorel Morari cu reprezentanții ONG-urilor arată clar ale cui interese sunt, de fapt, lobate de aceste organizații neguvernamentale în Republica Moldova. O asemenea susținere a lui Viorel Morari din partea IPRE nu este întâmplătoare.

Este suficient să deschidem lista donatorilor IPRE și devine limpede cine stă în umbră: Fundația Konrad Adenauer – organizație-partener a Președinției; Fundația Soros Moldova, Uniunea Europeană etc.

Reprezentanții Uniunii Europene, la fel, se regăsesc printre apărătorii aprigi ai lui Viorel Morari, deși nu e de mirare. Or, anume acest reprezentant al UE la Chișinău a fost în relații destul de prietenești și cu elita politică în timpul statului capturat.

Da, ați intuit corect, este vorba despre Peter Michalko, ambasadorul UE în Republica Moldova din ultimii patru ani, care, la fel, a fost într-o corespondență directă și apropiată cu fostul șef al Procuraturii Anticorupție. Viorel Morari îi raporta orice mișcare și-l „aproviziona” din plin cu materiale de uz intern, acte procesuale în interesele sale și împotriva Procuraturii Generale”, spunea atunci Stoianoglo.

Conversaţiile lui Viorel Morari de care s-a folosit Alexandr Stoianoglo

Unul din mesajele la care a făcut referinţă Stoianoglo datează din 4 noiembrie 2019 şi i-a fost expediat lui Morari de catre Vladimir Gavrilita: „Noroc. Daca e posibil nu fă briefing astazi, pentru ca о sa aiba mai pufin impact ”, scrie în mesaj.

„Salut. M-a sunat Motpan. Vine la 17:40. Nu stiu cu ce ”, i-a scris Morari lui Gavriliţa la 18.11.19.

Un alt mesaj i-a fost expediat lui Viorel Morari de către Vladislav Gribincea la 16.12.2019: „ Ce zici de miercuri, ora 18:00? Vor fi vreo 10 ONG-işti credibili și interesaţi de domeniu”.

Peste două zile Gribincea a revenit cu un alt mesaj către Morari:

Ne vedem astazi la 18:00, strada Bucureşti, 90, Institutul de Politici si Reforme Europene. Vor fi 10 ONG-işti şi jurnalişti de încredere. Ce se va vorbi acolo ramâne. Domeniile principale de interes pentru ei sunt: 1. Situaţia actuală de la PA; 2. Întelegerea atacurilor lui Stoianoglo din emisiune; 3. Progresul în investigarea furtului miliardului; 4. Investigarea dosarului cu privire la deportarea turcilor şi a dosarului privind finanţarea PSRM; 5. Dosarul privind interceptarea ONG-ştilor”.

A doua zi, Viorel Morari i-a scris lui Vladislav Gribincea: „Е posibil de distribuit? Eu vorbesc prin altă mass-media”.

Gribincea a răspuns: „Am înţeles că blondul de pe Mateevici este în temă”.

Iulian Rusu i-a scris lui Morari la 23.12.2019. Atacul mediatic s-a simţit în perioada în preajmă şi după delegare-suspendare? De la cine a parvenit? Aţi fost intimidat de persoane publice-lideri de partid? Informaţiile prezentate în public despre Dvs. cum le catalogaţi, inclusiv timpul în care au fost plasate? Aţi comunicat cu Procurorul General recent numit în funcţie înainte de delegare? Care este soarta cauzelor iniţiate de Dvs., acţiunile Procurorului General? Ce credeţi că va urma? Dosar penal? Intimidarea membrilor familiei? Ce se întâmplă cu colegii din Procuratura Anticorupţie? Credeţi că există legătură între suspendarea-delegarea şi faptul revenirii la dosare de rezonanţă precum finanţarea PSRM? Cum apreciaţi activitatea Procuraturii Anticorupţie în perioada exercitării mandatului? Așa am reformulat întrebările. Dacă crezi că e ok, le transmit sub formă de sugestii, a scris Rusu.

„Еu spun bine”, a răspuns Morari.

,,Ma bucur. Succes şi hai să continuăm să ţinem legătura”, i-a scris Rusu lui Morari la 27 ianuarie 2019.

Lui Mihalko Viorel Morari i-a scris de mai multe ori, informându-l despre ce se întâmplă la Procuratura Anticorupţie după numirea în funcţie a lui Stoianoglo.

Buna! Dacă Vă aduceţi aminte, am discutat câteva scenarii privind demiterea mea. 1. Un eventual control — Procurorul General a solicitat la 3 decembrie 2019 ora 14:00, prezentarea pana pe 6 decembrie 2019, a raportului complex de activitate pentru 2016 - 2019. 2. Apariţia în spaţiul public a unei petiţii anonime către CSP şi Procurorul General unde sunt invocate cam aceleaşi fapte din aprilie 2019”, este mesajul expediat de Morari.

Mihalko l-a întrebat: „Sunteţi de acord dacă spun ceva public?”

„Da. Sunt. Dar vă rog să nu vă expuneţi ”, i-a răspuns Morari.

Viorel Morari i-a mai scris lui Mihalko la 21 decembrie 2019: „Buna. Sunt Viorel Morari, şeful Procuraturii Anticorupţe. Mulţumesc pentru discuţie. Apreciez”.

Ambasadorul european i-a răspuns în scurt timp: „Bună seara. Mulţumesc mult şi eu. Numai bine şi dacă va trebui, sunaţi-mă oricând”.

Fosta angajată a lui Stoianoglo, martor al acuzării

Acuzarea a citat-o în calitate de martor pe Maria Vieru, comunicatoarea Procuraturii Generale din perioada şefiei lui Stoianoglo.

Maria Vieru a povestit instanței că în ajunul conferinței de presă, pe care Alexandr Stoianoglo urma să o țină în incinta sediului Procuraturii, a fost chemată la acesta în birou. Stoianoglo i-a oferit informații, inclusiv un card de memorie, pe care se aflau conversațiile lui Viorel Morari, inclusiv şi cu Peter Michalko.

Maria Vieru a declarat că nu a modificat textul oferit de Stoianoglo, ci doar l-a redactat. Apoi i-a înapoiat cardul.

Petru Iarmaliuc, procurorul pe caz, s-a arătat mulţumit de declaraţiile făcute de Maria Vieru. „Se confirmă faptul că divulgarea acestor informații a venit de la Stoianoglo și martorul confirmă aceste date importante pentru cauza penală și învinuire", a declarat acuzatorul.

Nu la fel de entuziasmat a fost şi Viorel Morari: „Martor este persoana care știe despre circumstanțele cazului. În cazul de față, după mine ea nu este martor. Ea este deducătoare din discursul pe care l-a prezentat Stoianoglo".

Deşi a dat declaraţiile aşteptate de partea acuzări, Maria Vieru a declarat că „nu a fost nimic ilegal şi criminal”.

Alexandr Stoianoglo: „Învinuirea reprezintă un abuz!”

Alexandr Stoianoglo se arată convins că nu a comis nicio ilegalitate.

„Nu este o premieră când procurorului general i se intentează ceva. N-o să găsiţi nicio persoană în Republica Moldova învinuită în temeiul unui asemenea articol. Învinuirea care mi se aduce reprezintă un abuz. Este o comandă politică. Eu am prezentat informaţii de interes public. Nu am încălcat nimic. Există legislaţia CEDO, care prevede că funcţionarul public nu are doar dreptul, ci chiar obligaţia de a prezenta informaţia de interes public”, a declarat Stoianoglo.

Pe de altă parte, Viorel Morari susţine că învinuirile aduse lui Stoianoglo sunt întemeiate, deşi nu se simte bine în postura de parte vătămată.

Fiind în funcţia de procuror general, nu a avut dreptul să răspândească informaţii din telefonul meu personal. Discuţiile pe care le-am avut cu ambasadorul se încadrau perfect în obligaţiile mele de serviciu.Ca şef al Procuraturii Anticorupţie, am avut obligaţia să arăt transparenţa instituţiei şi nu este vorba de o influenţă din afară. Eu îmi asum orice discuţie pe care am avut-o şi vă asigur că nu a fost încălcată legea, a declarat Morari.

Fostul şef al Procuraturii Anticorupţie pretinde de la Alexandr Stoianoglo despăgubiri de 50.000 de lei.

Dosarele Stoianoglo

Fostul şef al Procuraturii Generale, investit în funcţie de către fostul preşedinte Igor Dodon, în noiembrie 2019, şi pentru care PSRM a rupt alianţa cu PAS şi Platforma DA, este învinuit în patru dosare penale.

La moment, pe rol în instanţă se află un singur dosar, iar examinarea durează de aproape doi ani.

Unul din dosare i-a fost intentat pentru corupere pasivă. Alexandr Stoianoglo este învinuit că ar fi fost mituit cu 10 milioane de euro. Această sumă i-ar fi dat-o Veaceslav Platon ca să-l elibereze din închisoare. Timp de un an şi patru luni justiţia din Republica Moldova nu a putut lua odecizie definiivă privind legalitatea formării unui complet de judecată în instanţa de fond.

Un alt dosar, în care Alexandr Stoianoglo este învinuit de îmbogăţire ilicită, se află în gestiunea Procuraturii Anticorupţie.

O lună în urmă, Judecătoria Chişinău l-a achitat pe Alexandr Stoianoglo în dosarul intentat pentru abuz în serviciu. Decizia nu este definitivă, fiind atacată de procurori în instanţa ierarhic superioară.

Fostul procuror general pledează nevinovat în toate cazurile.