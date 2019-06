Bombă în Justiție! Fiul unui renumit om de afaceri a depus o plângere penală la Secția Specială. „Sunt menținut nelegal în arestare provizorie”. Acuzații grave la adresa procurorului DNA, dar și a funcționarilor judecătorești.

Alexander Adamescu a depus, luni, o plângere penală la Secția pentru investigarea infracțiunilor din justiție (SIIJ). Plângerea are în vedere infracțiunea de abuz în serviciu, Alexander Adamescu susținând că perioada maximă de 180 de zile de arestare provizorie, în executarea mandatului european de arestare, a expirat.





Prin aceasta, fiul lui Dan Adamescu a explicat că este ținut nelegal în arestare provizorie din cauza actiunilor și omisiunilor procurorului de caz si ale functionarilor judecătorești.

Mai jos redăm o parte din plângerea penală:

„Din toamna anului 2012 am incetat sa mai lucrez in Romania si am revenit la domiciliul din strainatate unde locuiam permanent impreuna cu familia. Ulterior plecarii din Romania am fost mai intai suspect si apoi acuzat penal in lipsa in anul 2014 de savarsirea in cursului anului 2013 a doua infractiuni de dare de mita in dosarul penal 316/P/2013 si 577/P/2015 al DNA, nesolutionat pana in prezent. La propunerea procurorului de caz, prin incheierea de sedinta din 19.05.2016 data de judecatorul de drepturi si libertati din cadrul Curtii de Apel Bucuresti s-a dispus luarea masurii arestarii preventive in lipsa a inculpatului Adamescu Bogdan Alexander pe o perioada de 30 zile incepand cu data incarcerarii, act procesual pentru care a fost emis mandatul european de arestare din 06.06.2016 pus in executare de statul solicitat Marea Britanie prin arestarea provizorie si la domiciliu incepand cu data de 13.06.2016. Am fost in detentie 1 ani si 4 zile la Penitenciarul HMP Wandsworth. In total sunt supus masurilor de arestare provizorie si arest la domiciliu de mai bine de trei ani. (...)

Comportamentul ilicit, abuziv specific art. 297 c. pen al procurorului de caz si functionarilor administrativi judecatoresti avand obligatii de serviciu cu caracter imperativ prevazute de legea speciala 302/2004 si dispozitiile art. 241 c. pr. Pen. in legatura cu derularea in conditii si la termenele legale a procedurii de executare a mandatului european de arestare consta in actiunile si omisiunile ilicite aratate in continuare. (…)

In dovedirea plangerii anexez documente oficiale ce atesta ca perioada maxima de 180 de zile de arestare provizorie in executarea mandatului european de arestare a expirat, fiind mentinut nelegal in arestare provizorie prin actiunile si omisiunile procurorului de caz si ale functionarilor judecatoresti in continuare pana in luna martie 2019. In total am fost privat de libertate mai bine de trei ani, desi dosarul penal 577/P/2015 nu este solutionat pana in prezent”.

