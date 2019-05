EXPERIENTA in premiera la nivel mondial: Primul DJ care mixeaza de pe o turbina eoliana, la 100 metri inaltime (P)

Pentru prima data in lume, sunetele muzicii electronice s-au auzit din varful unei turbine eoliene. Alex Parker, un tanar DJ roman, a mixat de la inaltimea de 100 de metri, pe o turbina din cel mai mare parc eolian de pe uscat din Europa. Evenimentul a avut loc in parcul eolian CEZ si marcheaza atat colaborarea cu festivalul Neversea, cat si inceputul unui parteneriat „verde” intre festival si Grupul CEZ.





Alex Parker este DJ-ul care a acceptat provocarea de a mixa peste 5 ore intr-un loc inedit. Fara teama, cu entuziasm si motivat de dorinta de a fi primul DJ din lume care duce muzica la inaltimea unui parc eolian, el a reusit sa uneasca energia verde si muzica. Atmosfera unica a fost sustinuta si de echipele tehnice ale Parcului Eolian CEZ si Neversea, care au asigurat desfasurarea in deplina siguranta a „concertului” de la inaltime.

5 ore de muzica electronica in cel mai mare parc eolian de pe uscat din Europa, detinut de Grupul CEZ in Romania.

Urcarea echipamentelor, pupitrului si a mixerului DJ-ului s-a realizat cu o macara din turbina eoliana cu o capacitate de 700 de kg, pe o inaltime de pana la 100 de metri. Deplasarea persoanelor si a altor aparate de mici dimensiuni s-a realizat cu ajutorul liftului din turbina care doar in acea zi a parcurs o distanta cumulata de peste 3 km.

Intregul experiment a fost filmat si poate fi urmarit aici.

Grupul CEZ in Romania este pentru al doilea an consecutiv partener al festivalului Neversea, iar prin aceasta colaborare isi propune sa creasca gradul de constientizare in randul generatiilor actuale si viitoare asupra importantei utilizarii surselor alternative de producere a energiei electrice.

„Generatia Neversea se declara hotarata sa adopte un stil de viata prietenos cu mediul, iar noi nu facem altceva decat sa le sustinem planul. Parcul eolian CEZ este, de acum, mai mult decat o amenajare tehnica impresionanta, este dovada ca putem face lucruri extraordinare intr-un mod sustenabil, daca indraznim sa actionam diferit.”, a declarat Ondrej Safar, CEO-ul CEZ Romania.

Neversea va deveni in 2020, primul festival de muzica din lume alimentat cu energie verde, de la Parcul Eolian al Grupului CEZ in Romania

Alaturi de Grupul CEZ in Romania, Neversea isi propune sa devina in 2020, primul festival de muzica din lume alimentat cu energie verde, care va proveni din Parcul Eolian Fantanele-Cogealac-Gradina al Grupului CEZ, situat in judetul Constanta. Inca de la inceputul anului, organizatorii au demarat procedurile pentru implementarea unui festival „verde”, acestea reprezentand un prim pas indeplinit in conturarea obiectivului comun.

„Parteneriatul CEZ & Neversea este un exemplu de bune practici la nivel international care demonstreaza ca doua companii din industrii total diferite pot obtine rezultate extraordinare impreuna prin punerea la comun a unor resurse care transforma in realitate idei si initative extrem de curajoase, menite sa contribuie la protejarea noastra si a mediului inconjurator pe termen mediu si lung”, a declarat Bogdan Radulescu, Head of Partnership al Neversea.

Pentru editia Neversea 2019, zona CEZ va fi prima zona 100% verde din cadrul festivalului. Aceasta va fi in totalitate alimentata cu energie regenerabila si va adopta masuri pentru a preveni, reduce si compensa orice efect advers asupra mediului: colectarea selectiva a deseurilor si reciclarea lor; inlocuirea tacamurilor si veselei de plastic de unica folosinta cu paharele de sticla sau din carton reciclabil; eliminarea paielor de plastic; selectia elementelor de decor care se pot reutiliza.

Energia eoliana - cea mai potrivita sursa de energie alternativa pentru un sfert dintre romani

Potrivit studiului „Perceptia romanilor despre un viitor «verde»”, initiat de CEZ Romania odata cu lansarea campaniei de comunicare „The wind of green generation”, peste jumatate dintre respondenti (57,75%) considera ca energia solara ar fi cea mai buna alternativa pentru inlocuirea surselor de generare actuale, iar un sfert (26,75%) au ales energia eoliana ca sursa alternativa.

