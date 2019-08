Mircea-Alexandru Jecan a câștigat cea de a VI-a ediție a Vitality Open Tour, după ce l-a învins în finală, cu scorul de 3-6, 7-6, 6-3, pe Hernan Casanova (Argentina).

„Sunt foarte fericit, le mulțumesc sponsorilor și organizatorilor care și-au făcut treaba cu brio. Competiția a fost acerbă, am fost favoritul numărul 8, am avut câteva meciuri dificile, mai ales în semifinală și finală. Am câștigat multe turnee la dublu, inclusiv anul acesta. La simplu e prima finală, am mai jucat vreo 5 sau 6 semifinale. Le mulțumesc tuturor spectatorilor, au venit în număr mare, membrii ai familiei mele de la Cluj, mulți prieteni. Sunt foarte mulțumit, au fost condiții optime, iar vremea a ținut cu noi”, a declarat Alex Jecan.

„Organizarea turneului a fost foarte bună, mi-a plăcut să joc aici. Am jucat în jur de 6 turnee în România, dar aici este foarte plăcut. Baza sportivă, hotelul, mâncarea, totul a fost perfect pentru mine. Baza de tenis Tenis Club Curtea de Argeș este una bună cu oameni de calitate“, a declarat Casanova.

Perechea Călin Manda/Alexandru Lazarov a câștigat această competiție, după ce a învins în finală, cu scorul de 6-4, 6-4, cuplul Petru-Alexandru Luncanu/ Ștefan Paloși.

„După o săptămână de meciuri viu disputate și echilibrate, Vitality Open Tour, ediția 2019, și-a desemnat câștigătorii. Ne-am bucurat că la startul acestui eveniment deosebit pentru Curtea de Argeș s-au aliniat jucători din 14 țări. Au fost meciuri echilibrate, cu o finală superbă. Ne bucurăm că avem tribunele pline și că Tenis Curtea de Argeș a devenit un pol important pe harta tenisului mondial. Ne preocupă foarte mult latura de organizare, la noi totdeauna toți participanții au primit cadouri din partea sponsorul Dr. Oetker, iar finaliștii au primit câte un telefon de ultimă generație. Acum urmează cea de a XIII-a ediție a trofeului Victor Hănescu, un concurs de tradiție“, a declarant Directorul turneului Gheorghe Borțan.

La Tenis Club Curtea de Argeș s-a disputat cea de a VI-a ediție a Vitality Open Tour, competiție de seniori din cadrul ITF World Tennis Tour, dotată cu premii de 15.000 de dolari.

„Sunt arbitru ITF Gold Badge Referee și mă bucur să am șansa să arbitrez la turnee de diferite categorii. Unul dintre turneele mele de suflet este acesta de la Curtea de Argeș. Poate ne-a ajutat și vremea, poate experiența, poate echipa care deja este foarte unită, dar cred că a fost unul dintre cele mai reușite turnee. Cred că nu a fost ediție mai bine organizată ca acum, iar pentru asta aș dori să mulțumesc Tenis Club Curtea de Argeș, în special domnului director Gheorghe Borțan și întregii echipe pe care dânsul o are în spate deoarece fără o echipe bună, unită și profesionistă este puțin mai greu să lucrezi și desigur mulțumiri sponsorului constant al nostru Dr. Oetker. Dânșii sunt un sprijin nu numai pentru turneul de la Curtea de Argeș care este tradițional, dar în general în cadrul FRT este prezent la multe turnee de tenis și evenimente și cred că este lăudabil și bine să avem așa sprijin din partea unei companii așa de mari și de profesioniste“, a declarat Arbitrul principal al turneului, Mihaela Testiban.

Pe site-ul Turneului – http://www.astenisclub.ro/vitalityopentour, cât și în social media – pagina de Facebook Tennis Junior Stars se regăsesc știri și informații actualizate pe toată durata desfășurării competiției.

Te-ar putea interesa și: