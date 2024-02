Poveste de dragoste la Survivor All Stars. Alex Delea, cucerit de o concurentă

Alex Delea a lansat o provocare, în ultima ediție Survivor All Stars, PRO TV, să vadă cine este dispus să depășească frica de a sări în apă. Maria Chițu a ezitat, dar Războinicul a luat în brațe și a convins-o să își testeze limitele. La scurt timp, prezentatorul Daniel Pavel și colegii s-au întrebat dacă cei doi sunt mai mult decât prieteni.

Alex Delea și Maria Chițu ar putea forma un cuplu

„Daniel Pavel: Tu (Maria Chițu – n.r.) ai făcut ceva mișcare acolo…

Maria Chițu: Da, datorită lui Alex (Delea – n.r.). Mă temeam că o să mă arunce în mare. Voiam doar să dorm lângă Duli. Mă cuibărisem pe Duli. Alex m-a surprins cu o mișcare neașteptată. M-a aruncat fix în mare, domnul Dan! Și-mi venea să-l strâng de gât…

Daniel Pavel: Te-a aruncat sau ați sărit împreună?

Maria Chițu: A sărit împreună cu mine, da.

Alexandra Ciomag: Ooo! Povestea de dragoste continuă…

Daniel Pavel: Povestea de dragoste continuă?!

Alexandra Ciomag: Mici glumițe! Cel puțin, atât timp cât eram eu în camp-ul Războinicilor existau mici tatonări așa, dar… glumițe.

Maria Chițu: Eram acolo în brațele lui și-i spuneam: „Deci, dacă mă arunci… Eu te-am luat în echipa mea la Consiliu. Nu mă face să-mi pară rău!”, a fost dialogul de la Survivor All Stars.

Își dorește o relație serioasă

Înainte de a merge în Republica Dominicană, Alex Delea a declarat că își dorește să își întemeie o familie și să se îndrăgostească. El a spus că are doar 27 de ani, dar că a trecut prin foarte multe și că este pregătit să aibă un copil.

„Relație serioasă caut de când am revenit în România. Totodată, îmi doresc foarte mult și un copil. Sper din suflet ca, după ce se încheie „Survivor All Stars, să se întâmple ceva și să-mi dea Dumnezeu o fată cu care să am o familie și să pot face un copil.

Ce caut la o fată este să mă îndrăgostesc de ea, să mă îndrăgostesc atât de tare, încât să fie doar ea în capul meu. Nu am ceva anume, vreau să simt acel sentiment și să-mi fac o familie. Chiar dacă am doar 27 de ani, simt că a trecut foarte mult timp. Și vreau să am un copil până la 30 de ani”, spunea recent Alex, pentru Viva.ro.

Cine este Alex Delea

Alex, concurentul de la Survivor All Stars, provine din Constanța, însă a locuit pentru o perioadă lungă de timp în Costa Brava, Spania. El muncește încă de la 17 ani ca să se întrețină. Primul său job a fost cel de barman. Tânărul a povestit că a avut o copilărie destul de grea, fiind crescut doar de mama și bunica sa.

„De mic copil, eram foarte timid. Am fost crescut de trei femei, de mama mea, de bunica mea și de mătușa mea. Pe parcursul vieții, maică-mea și mătușa mea au plecat, ca să am ce să mănânc, pentru că până la patru ani am cam… scârțâit așa… cu mâncarea, cu lumina în casă, cu toate nevoile pe care le are un om. Tata a ales să nu participe în viața mea”, a spus Războinicul.