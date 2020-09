Potrivit statisticilor oficiale, boala COVID-19 a provocat 17.299 de decese, dintre care 123 au fost raportate într-o singură zi.

Moscova este principalul focar de infecţie din ţară, cu un total de 263.059 de cazuri şi 4.832 de decese.

Potrivit Agenţiei pentru protecţia consumatorului, un număr de 211.248 de persoane se află în prezent sub observaţie medicală.

Conform site-ului pus la dispoziţie de guvernul rus pentru a informa despre epidemia de coronavirus, 815.705 de persoane au fost declarate vindecate.

Ca număr de cazuri confirmate, Rusia ocupă locul patru în lume, după Statele Unite, Brazilia şi India.

La nivel global, la 1 septembrie se înregistrează 25.251.334 cazuri confirmate de infecție cu noul coronavirus, din care 846.841 decese.

De asemenea, au fost raportate 221.484 cazuri noi, din care 3.683 decese, potrivit site-ului cnscbt.ro.

EUROPA

Situația in Italia:

• În ultimele 24 de ore au fost raportate 996 cazuri confirmate din care 6 decese.

Situația in Spania:

• În ultimele 24 de ore au fost raportate 23.572 cazuri confirmate, din care 83

decese.

Situația in Germania:

• În ultimele 24 de ore au fost raportate 610 cazuri confirmate, din care 3 decese.

Situația in Franța:

• În ultimele 24 de ore au fost raportate 1.406 cazuri confirmate, din care 2 decese.

Situația in Marea Britanie:

• În ultimele 24 de ore au fost raportate 1.715 cazuri confirmate, din care 1 deces.

CHINA CONTINENTALA

Situația in China continentala:

• De la începutul epidemiei pana in prezent au fost înregistrate 85.029 de cazuri

confirmate, din care 4.633 decese.

• În ultimele 24 de ore au fost raportate 10 cazuri confirmate in China continentală.

ROMÂNIA

Pe teritoriul României au fost confirmate până acum 88.593 de cazuri de infectare cu noul coronavirus. De ieri, bilanţul epidemic al noilor cazuri nu a rămas neschimbat în niciun judeţ. Cele mai multe noi cazuri din ultimele 24 de ore au fost raportate în Iaşi, potrivit businessmagazin.ro.