Alertă! Rămâneți fără banii de pe card într-o secundă. Atenție la acest tip de mesaje

Un nou tip de escrocherie face ravagii în mediul online. Atacatorii clonează efectiv paginele unor companii cunoscute și lansează capcane pentru a-i păcăli pe români să își divulge datele personale sau financiare.

Ultimul exemplu de acest gen este o campanie de timp scam ce vizează rețeaua de supermarketuri Profi. Practic, clienților li se promite un premiu dacă dau click pe un link și oferă apoi câteva informații personale. Totul este doar o păcăleală.

„Vă rugăm să fiți atenți! În ultima perioadă au fost semnalate mai multe campanii false, postate în numele Profi, în mod ilegal. Vă rugăm frumos să evitați accesarea acestora“, a anunțat compania Profi.

Nu vă lăsați păcăliți

Ca să nu deveniți victime ale escrocilor de aces gen, respectați câteva reguli simple:

Evitați accesarea de link-uri din surse necunoscute sau dubioase

Dacă deja ați dat deja click, verificați adresa site-ului vizitat, înainte de a face orice altceva. De multe ori atacatorii se folosesc de instrumente de prescurtare a link-ului, pentru a nu se distinge adresa exactă. Dacă site-ul are un domeniu ciudat (.xyz, .online, .info, etc.), diferit de cel oficial (.ro sau .com), atunci cel mai probabil este vorba despre un site care propagă atacuri de tip scam sau phishing

Dacă o ofertă pare prea bună ca să fie adevărată, verificați existența acestei promoții pe canalele oficiale ale companiei respective

Fiți atenți la corectitudinea gramaticală și de exprimare a textului în limba română! Eventuale erori flagrante pot fi un indiciu că este vorba despre un posibil atac

Nu oferiți informații sensibile

Evitați furnizarea de date personale, date financiare sau de autentificare, dacă vă sunt cerute explicit online, mai ales dacă vi se promite un câștig rapid

Raportați astfel de pagini care propagă concursuri, promoții false sau oportunități ireale de câștig către rețeaua socială în spațiul căreia s-a publicat acel post. Mai multe raportări într-un timp scurt pot duce la suspendarea rapidă a paginii care propagă conținut malițios.

Dacă ați oferit date financiare sau date de card în urma accesării unor astfel de link-uri pe social media, vă recomandăm să luați imediat legătura cu banca pentru blocarea cardului și monitorizarea tranzacțiilor din cont! Dacă ați suferit pagube materiale, va trebui să depuneți o plângere la Poliția Română.