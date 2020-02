Temutul Ghenosu (46 de ani), lider al clanului ce-i poartă numele, a fost arestat la Londra acum doi ani, iar miercuri seară a ajuns în țară, sub escorta polițiștilor. Aducerea sa în România s-a realizat în cooperare cu forțe de ordine din mai multe state, o procedură care a durat mai bine de un an de zile.

Pe numele lui Florin Ghinea sunt mai multe capete de acuzare, printre care proxenetism, spălare de bani, complicitate la trafic de persoane și constituire de grup organizat. Cum a pus piciorul pe teritoriul României, Ghenosu a fost urcat în duba Poliției și dus în fața instanței care a emis mandat de arestare pe numele său.

Poliția Română a făcut următorul anunț: „Poliţiştii români au preluat, sub escortă, un bărbat de 46 de ani, pe numele căruia există un mandat de arestare preventivă emis de Tribunalul București, pentru comiterea infracțiunilor de proxenetism, spălare de bani, complicitate la trafic de persoane, încercare de a determina săvârșirea unei infracțiuni și constituire de grup criminal organizat. Schimbul de date și informații a fost realizat prin Biroul Interpol”.

În mai 2018, Ghenosu fugise chiar de sub nasul „mascaților” care îi băteau la ușă. A scăpat cu ajutorul unui pont, făcându-se nevăzut în momentul în care Poliția se pregătea să-l salte direct din locuință.

La vremea respectivă, șeful DIICOT în exercițiu, Daniel Horodniceanu, afirma: „Perchezițiile au decurs foarte bine, în principiu. În marea lor majoritate nu au fost erori sub nicio formă, nu am intrat în nicio altă locuinţă, cum s-a mai întâmplat de foarte multe ori. Erorile sunt omeneşti, se pot întâmpla, mai ales în cazul în care ai 240 de percheziţii în aceeaşi zi, în toată ţara. Am ridicat exact persoanele pe care ne aşteptam să le găsim. Din păcate, există o singură problemă, undeva la Dâmboviţa, cu un lider de clan interlop. Dar cu siguranţă vom face un «debriefing» şi vom constata care a fost cauza acestei scăpări”.

Și ministrul Afacerilor Interne la acea vreme, Carmen Dan, admitea că au existat scurgeri de informaţii în cazul fugii lui Ghenosu.

