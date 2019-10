Primăria Municipiului București (PMB) a organizat, luni, o dezbatere publică privind proiectul „Oxigen pentru București”, prin care se urmărește achitarea unor viniete electronice de către șoferii mașinilor care poluează Capitala. Cele mai vizate autoturisme sunt rablele cu norma de poluare Non Euro, Euro 1, Euro 2, care ar putea fi interzise în centrul Capitalei, dar și cele Euro 3, ale căror șoferi ar putea fi obligați să plătească o taxă, dacă vor să aibă acces în zona centrală.

Fiecare participant a avut trei minute la dispoziție pentru a își exprima argumentele pro sau contra referitoare la prevederile proiectului, iar spiritele s-au încins încă de la începutul ședinței.

Marian Ivan, reprezentant al Asociației pentru promovarea transportului alternativ în Romania (OPTAR), și-a început discursul susținând că a dat în judecată PMB din cauză că proiectul „Oxigen pentru București”, parte a Planului Integrat de Calitate a Aerului (PICA), nu „respectă măsurile care ar fi trebuit luate”. Moderatorul dezbaterii, Sorin Chirița, i-a atras atenția că vorbește pe lângă subiect, moment în care Ivan îi răspunde pe un ton tranșant: „O să vă rog să nu mă mai întrerupeți niciodată”.

”Ideea proiectului este de a încuraja oamenii să renunțe la mașini”

Dat fiind că mașinile Non Euro, Euro 1 și Euro 2 ar putea fi interzise în centrul Capitalei și întrucât cele cu normă de poluare Euro 3 ar putea fi taxate pentru a avea acces în zonele centrale, EVZ l-a întrebat pe Consilierul General Tudor Ionescu dacă șoferii vor prefera rutele ocolitare, Șoseaua de centură de exemplu, și dacă astfel le vor bloca pe acestea și mai tare.

„Nu, sub nicio formă, pentru că ideea acestui proiect este acea de a încuraja oamenii să folosească mijloace de transport alternativ, în comun, altceva înafară de autoturismul personal. Dacă ar fi doar această măsură, aș fi de acord cu dumneavoastră, că ar exista riscul ca mașinile să fie reorientate pe rute alternative, dar întrucât există, în acest moment, opțiuni precum parcările de tip Park&Ride (Străulești, urmează Pantelimon, vor mai fi șase la intrările principale), avem o reală alternativă, în sensul că oamenii nu mai trebuie să se deplaseze și să plătească mult mai mult pentru accesul în centrul Capitalei.

Aici, trebuie să adaug nu doar taxa de intrare, ci și de staționare, pentru că dacă cineva are treabă în centru, taxa de parcare este de 10 ron/h. Dacă facem un calcul la toate aceste costuri, evident că nu este avantajos pentru cetățeni, și atunci avem o alternativă: lăsarea mașinii într-o parcare de tip park&ride, unde prețul este 50 bani/h, și de unde au acces imediat la gurile de metrou. După care vor merge cu metroul până în centru, fără să mai aibă probleme cu parcarea. Aceasta este logica măsurii și nicidecum de a încărca rutele ocolitoare”, a declarat Tudor Ionescu.

Bucureștiul se aglomerează, întâi de toate, la intrările sale, din cauza mașinilor care intră din zonele limitrofe, iar locuitorii cartierelor sunt afectați de aglomerație și de poluare în aceeași măsură precum cetățenii care locuiesc în centru. În strânsă legătură cu acestea, EVZ l-a întrebat pe Tudor Ionescu de ce nu se introduc viniete electronice pentru autoturismele Non Euro, Euro 1 și Euro 2 care intră în oraș. Consilierul General a PMB s-a arătat favorabil ideii, susținând că merită luată în considerare și că este posibil să o propună într-un viitor proiect sau ca îmbunătățire pentru programul „Oxigen pentru București”.

Vor fi luate în considerare toate propunerile pertinente

„Vor fi luate în considerare toate propunerile pertinente şi vor fi cuprinse în proiectul de hotărâre. Spre exemplu, includerea autoturismelor Euro 3, acele autoturisme care sunt în leasing, aşa cum a precizat şi doamna primar general, care e clar că nu pot fi autoturisme vechi, chiar dacă sunt leasing-uri preluate sau persoane care nu au rol fiscal pe raza Municipiului Bucureşti şi au autoturismul în afara Capitalei va trebui să fie exceptate. Pe de altă parte, analizăm şi ceea ce înseamnă transportul pe două roţi”, a precizat Chiriţă la o dezbatere pe această temă.

Primarul General a detaliat cele două categorii de viniete prevăzute în proiect: Oxigen-B și Oxigen-C:

“Prima categorie: pentru autoturismele inmatriculate in alte orase sau state care tranziteaza capitala, se va achizitiona vinieta electronica Oxigen-B (Bucuresti) , care va costa 10 lei pe zi, sau 1.900 de lei pe an. Exceptie fac doar masinile din judetul Ilfov unde in cea mai mare parte locuiesc tot bucuresteni si reprezinta zona metropolitana a capitalei. Daca autoturismele inmatriculate in alte orase sau tari sunt si cu grad ridicat de poluare, adica Non euro, Euro 1, Euro 2 vor fi complet interzise in Centrul Capitalei.

A doua categorie: pentru autovehicule înmatriculate în Municipiul București și județul Ilfov, cu norma de poluare Euro 3, accesul în zona centrală este permis numai în urma achiziționării unei viniete electronice de tip Oxigen-C(Centru), în valoare de 75 de lei/luna, respectiv 900 lei pe an.”

De asemenea, autoturismele inmatriculate in Bucuresti si Ilfov, cu grad mare de poluare: Non Euro, Euro 1, Euro 2, vor fi interzise și ele in zona centrala a Capitalei care, de altfel, sufera cel mai mult din cauza poluarii intense. Cele cu norma de poluare Euro 4, 5 si 6, hibride sau electrice au acces fără plata unei viniete pe toate drumurile din Bucuresti.”

