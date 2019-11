Lumea medicală a tras un puternic semnal de alarmă, mai ales că România este pe primul loc în Europa ca incidență și deja 4 români mor în, din această cauză, în fiecare oră.

„Sunt Andreea. Am 25 de ani. În urmă cu un an am avut AVC, dar acum sunt un om întreg, sănătoasă. Am primit o nouă şansă. Eram trează. Am stat pe pat şi nu puteam să vorbesc şi nu puteam să mă mişc. Am vrut să mă trezesc, să mă scol, să mă duc la facultate şi nu am putut”, spune o tânără afectată de AVC.

În țara noastră sunt, în fiecare an, aproximativ 60.000 de cazuri de AVC, 20% dintre acestea apărând pe fond de fibrilaţie atrială.

„Am simţit că mi-a amorţit de tot partea asta dreaptă şi când voiam să vorbesc nu mai puteam, simţeam că mi se duce limba aici. Vorbeam cu ea şi nu puteam să îi spun că nu mai îmi simt partea asta,” spune un alt tânăr lovit de AVC.

Ministerul Sănătății recomandă verificarea regulată a tensiunii arteriale, descurajarea fumatului şi a consumului de alcool în cantităţi mari, activitatea fizică regulată şi o dietă cu conţinut scăzut de sare şi grăsimi saturate şi bogată în fructe, legume şi fibre, informează Antena3.

