Veste cutremurătoare pentru pensionari . Victor Ponta, liderul Pro România, a declarat că nu ar mai exista anul viitor fonduri pentru creşterea pensiilor, potrivit romaniatv.net

„Nu mai sunt bani de pensii„, a spus Victor Ponta, care mai afirmă că anul viitor nu vor mai fi resurse nici pentru plata actualelor pensii.

Ponta spune că vinovată pentru actuala situație este guvernarea Dăncilă.

„Îmi pare rău să o spun, dar nu mai sunt bani de pensii pentru anul viitor. Pentru asta trebuie să răspundă guvernul Dăncilă. Situația se poate remedia, dacă se iau măsuri de reducere a cheltuielilor. Nu este suficientă reducerea numărului de ministere, este nevoie de o reformă pe toate palierele”, a declarat Victor Ponta.

El a mai continuat șirul criticilor afirmând că :

„Dacă nu schimbi sistemul de taxare, dacă nu faci impozitare diferenţiată, cei care au mai mult cotizează mai mult, cei care au puţîn cotizează mai puţîn sau deloc, nu, nu o să fie bani la anul. E foarte bine că s-au mărit pensiile, dar s-au mărit greşit. Nu poţi să măreşti cu 10% la toată lumea, şi la cel care are 1.000 de lei pensie şi la cel care are 10.000 de pensie, pentru că celui cu 1.000 de lei îi dai 100 de lei și celuilalt îi dai 1.000. Deci în loc să le faci o viaţă mai dreaptă, îi departajezi (…) creşteri diferenţiate de pensii: la cei care au puţin să crescă mai mult, la cei care au mult să nu mai crească deloc”

Ministrul Muncii, Marius Budăi, a afirmat că nu este sigur dacă vor mai fi aplicate creșterile de pensii anunțate de PSD.

„Am aflat de la un coleg liberal că un program de guvernare înseamnă se încearcă, nu am auzit în viaţa mea aşa ceva. (Cei de la PNL n.r) nu au de făcut modificări, trebuie să respecte bugetul, pe 2020 trebuie să aibă ştiinţa că legea să fie respectată şi măririle de pensii să fie respectate… De la 1 septembrie trebuia date măririle pt profesori. Dar acum am o dilemă: timp de trei ani ni s-a zis zilnic că nu avem bani, din 2017 până acum. Cum au dat jos Guvernul, dintr-o dată sunt bani, când minţim? Ieri sau azi?(…) Nu pot să uit că i-au panicat pe pensionari, am fost prin ţară, am vorbit cu mii de pensionari, oameni din ţară cu lacrimi în ochi, să fac apel public, să nu-i mai panicheze”, a declarat Marius Budăi .

Legat de majorarea de la 1 ianuarie a punctului de pensie, promisiune făcută de PSD, ministrul Budăi a declarat :

„Nu pot să mă pronunţ, nu vreau să le dau speranţe sau să-i panichez, trebuie să vedem aceste lucruri asumate de colegii din PNL, nu am să-i permit să-i panichez pe părinţîi şi bunicii noştri”.

Potrivit Legii pensiilor, de la 1 ianuarie 2020, punctul de pensie ar urmă să crească la 1.774 de lei.

