Colonelul Viorel Demean era autoizolat la domiciliu, după ce a intrat în contact, dar de la distanță, spune el, cu administratorul municipiului Deva, care a participat la o ședință. „Aseară a venit rezultatul și este pozitiv. Sunt asimptomatic. Imediat voi merge la Timișoara, unde voi fi internat la Spitalul de boli infecțioase. Eu eram în izolare încă de sâmbăta trecută, de când au fost confirmați pozitiv Adrian David, Florin Oancea și Lucian Heiuș”.

Șeful ISU Hunedoara a participat la o ședință la care a participat și administratorul public al Devei, Adrian David, însă șeful ISU Hunedoara spune că s-a aflat la distanță de acesta, dar cu toate acestea s-a infectat.

Între timp, Adrian David apare pe lista persoanelor vindecate. ”Eu am fost asimptomatic tot timpul. Poate că am fost depistat foarte repede și medicii au reușit să intervină din timp. Nu am avut simptome”, a spus David. Pe lista celor vindecați se mai numără și Lucian Heiuș, deputat PNL de Hunedoara.

