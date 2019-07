Managerul Spitalului de Boli Infecțioase Constanța, Stela Halichidis, a declarat, într-o conferință de presă, că numărul pacienților HIV/SIDA pe care îi are sub observație crește îngrijorător. Numai în trimestrul al doilea al acestui an au apărut 26 de cazuri nou diagnosticate. “La momentul actual, ca și cale de transmitere in principal este calea sexuală. Este o boală care poate fi prevenită prin utilizarea prezervativului, prin evitarea contactelor sexuale ocazionale. Nu este vorba de infecții dobândite în mediul spitalicesc” a precizat Ana-Maria Iancu, purtătorul de cuvânt al Spitalului de Boli Infecțioase Constanța.

Pacienții nou diagnosticați sunt oameni de toate vârstele, cei mai mulți provenind din mediul rural. Potrivit specialiștilor, cei îmbolnăviți nu conștientizează ce înseamnă această infecție și care sunt implicațiile pe termen îndelungat. “Mă așteptam ca în școli să se facă mai multă educație sexuală, dar se pare că nu e așa. Iar pe vremuri la direcțiile de sănătate existau rețele de epidemiologie cu specialiști care mergeau în focare, nu numai de HIV/SIDA, și la TBC, se duceau acasă la oameni, să urmărească pacienții. Acum au dispărut”, a spus Stela Halichidis.

Ca și incidență a cazurilor de infecții HIV/SIDA, județul Constanța se situează după București. Terapia este asigurată cu finanțare de la Ministerul Sănătății, printr-un proiect european, banii fiind alocați, trimestrial, către Direcția de Sănătate Publică. “Am anunțat și noi pentru că în fiecare lună se fac raportări la minister. In fiecare trimestru se face o dare de seamă de către coordonatorul de program și am înștiințat că avem mai multe cazuri. Deci ar trebui mai mulți bani alocați. Cheltuielile sunt mari, banii sunt puțini. Dar nu au fost probleme, nu sunt discontinuități în asigurarea tratamentului. Au apărut și medicamente noi”, a încheiat managerul Stela Halichidis.

