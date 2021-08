Alertă de gradul zero. Medicii cer Guvernului testarea în masă. Ce argumente au

Medicul Monica Pop, fost manager al Spitalului de Oftalmologie, a declarat, luni, că autorităţile trebuie să recurgă la testarea în masă pe motiv că „orice vaccinat poate fi infectat” şi poate transmite mai departe noul coronavirus. Acelaşi punct de vedere a fost exprimat şi de către medicul Tudor Ciuhodaru care vrea „testare extinsă, regulată şi gratuită” pentru a limita numărul de infectări în valul patru al pandemie

Medicul oftalmolog a explicat de ce testarea în masă este „singura soluţie”, fiind de părere că „şi vaccinaţii trebuie testaţi”, arată România TV.

„Ce legătură are vaccinatul cu infectarea? Nu înţeleg. Un vaccinat poate fi infectat oricând. Vaccinul se face de către orice că dacă se îmbolnăveşte să facă o formă uşoară, dar n-are nicio legătură cu infectarea. Ce legătură are dacă într-un restaurant intră un vaccinat care e bolnav? Mai ales dacă are vaccinul făcut, poate fi asimptomatic, nici nu ştie că e bolnav şi răspândeşte la toată lumea. Sunt două lucruri total diferite. Riscul este foarte mare. Orice vaccinat poate fi infectat”, a declarat medicul Monica Pop.

„În toate ţările din Europa, toţi cetăţenii au dreptul la 5-6 teste gratuite pe lună”

Fostul manager al Spitalului de Oftalmologie consideră că testarea în masă este o soluție minune. „Dacă era vorba de profilaxie adevărată, să fie testaţi. E altceva! Nu o să ajungeţi la ATI, dar îi îmbolnăviţi pe toţi cei din jur care pot ajunge la ATI”, a afirmat dr. Pop.

De asemenea, Monica Pop a explicat de ce le solicită autorităţilor sanitare să instituie testarea în masă. „Testarea în masă. Aşa cum în toate ţările din Europa şi din nu numai, toţi cetăţenii au dreptul la 5-6 teste gratuite pe lună. Testarea în masă e singura soluţie.

Vaccinatul se îmbolnăveşte ca oricare şi transmite ca oricare. Ce am rezolvat dacă am băgat un vaccinat infectat într-un restaurant? Se îmbolnăveşte. Că mai puţin, că mai mult, se îmbolnăveşte şi dă. Nu dă mai puţin! Dă la fel ca oricare. Orice infectat!

Numai un prost poate să creadă. Ei încearcă să spele creierele. Nu se poate aşa ceva! O mare parte dintre cei internaţi sunt vaccinaţi şi la noi şi în alte ţări. În Israel, 90% dintre cei internaţi sunt vaccinaţi. Cine vrea să refuze testarea să stea acasă”, a mai explicat dr. Monica Pop.

Unde sunt cele 120 de milioane de doze cumpărate de Guvern

De asemenea, medicul Tudor Ciuhodaru, europarlamentar PSD, a afirmat că nici certificatul verde digital ” nu are niciun fel de justificare medicală”.

„Nu are nicio logică şi nicio justificare medicală, mai ales că se ştie foarte clar. Este dovedit, poate îl ascultă şi pe domnul Fauci care a spus că vaccinaţii se pot infecta şi pot transmite boala. Şi în cazul acelui certificat verde digital nu are niciun fel de justificare medicală. Reamintesc faptul că cei nevaccinaţi pot să fie sănătoşi şi chiar imunizaţi în acelaşi timp printr-o formă asimptomatică sau uşoară de boală.

Pe de altă parte, nu mai spuneţi că cei vaccinaţi nu au niciun fel de risc, pentru că aţi văzut cazul pacientului de 70 de ani de la Cluj care avea şi anticorpi şi ambele doze de vaccin şi care a şi murit.

Planul B pe care nu l-a ascultat nimeni: testare extinsă, regulată şi gratuită. În Germania, colegii mei au dreptul să se testeze de oricâte ori doresc. Testarea înseamnă depistare, izolare şi tratament la timp, inclusiv întreruperea actului de transmitere epidemiologică. De ce cumpărăm 120 de milioane de doze, poate pentru populaţia Chinei, şi în continuare testarea este pe bani grei?”, a mai spus dr. Ciuhodaru.