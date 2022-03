Alertă de explozie în Marea Neagră! A fost detectată o mină. Acces restricţionat în Strâmtoarea Bosfor

Pescarii au descoperit o mină marină la intrarea în Strâmtoarea Bosfor de la Marea Neagră. Obiectul plutitor este ăn prezent sub directa observare a specialiștilor. Ca urmare a detectării materialului exploziv, Turcia a restrciționat traficul și a închis temporar zona Bosforului, potrivit postului turc NTV.

Aceștia au observat obiectul la aproximativ doi kilometri în largul Rumelifeneri, nordul Istanbulului. Au anunțat la scurt timp autoritățile în cursul dimineții zilei de sâmbătă, 26 martie.

La scurt timp, o altă mină a fost descoperită în apropierea destinației turistice Agva.

