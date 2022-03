Alertă de dezastru în Coreea de Sud. Incendiu devastator în apropierea unei centrale nucleare

Guvernul Coreei de Sud a emis vineri, 4 martie, o alertă de dezastru natural după ce un puternic incendiu a izbucnit în vecinătatea centralei nucleare Hanul, aflată pe coasta de est, în zona Uljin. Mii de oameni și-au părăsit casele și au fugit din calea focului devastator, relatează Reuters.

Intervenție de proporții

Incendiul a izbucnit vineri dimineață pe un munte din Uljin și a distrus cel puțin 22 de case, dar și alte structuri anexe, anunță Agenția Națională de Pompieri și Serviciul Forestier din Coreea. Flăcările s-au extins cu repeziciune din cauza vântului extrem de puternic.

Toate forțele de intervenție au fost mobilizate în zonă. 1.000 de pompieri au luptat cu flăcările pentru a le împiedica să cuprindă o instalație de gaz natural lichefiat din apropierea orașului Samcheok. Aproape 4.000 de oameni și-au părăsit locuințele și au fugit din calea flăcărilor, pe măsură ce incendiul s-a extins.

Centrală nucleară în pericol

Focul a ajuns și în apropierea unei centrale nucleare de pe litoral, forțând operatorul acesteia să reducă operațiunile la 50%. Sute de pompieri au fost dislocați în zonă, pentru a ține focul sub control. Korea Hydro & Nuclear Power Co. operează șase reactoare nucleare cu apă sub presiune la centrala nucleară Hanul. Cinci dintre reactoare erau în funcțiune, iar cel de-al șaselea se afla în întreținere. Autoritățile s-au ferit să spună cât de departe sunt flăcările de centrala nucleară.

Nu se anunță victime

Prim-ministrul Kim Boo-kyum, a declarat că pompierii locali vor coopera cu Ministerul Apărării și cu Agenția Forestieră pentru a stinge incendiile care, se pare, se deplasează în sus de-a lungul coastei de est a țării, spre provincia Gangwon.

Președintele Coreei de Sud, Moon Jae-in, a ordonat vineri să se facă toate eforturile pentru a proteja centrala nucleară Hanul de acest incendiu, a anunțat biroul prezidențial într-un comunicat.

Ulterior, autoritățile au anunțat că vântul și-a schimbat direcția și a mutat astfel incendiul spre zona de nord. Până în prezent nu au fost raportate victime.