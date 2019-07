Mai multe echipaje specializate, dar şi oamenii legii au ajuns de urgenţă la faţa locului. Geniştii s-au echipat corespunzător şi au luat la puricat geanta considerată suspectă.

Au fost luate toate măsurile necesare în vederea soluţionării problemei, iar zona a fost restricţionată.

După verificările efectuate de pirotehnişti, aceştia au constatat că nu există nimic în interiorul genţii.

„Astazi in jurul orei 15:10, am fost sesizati prin apel unic 112 cu privire la faptul ca in zona statiei padurii din Iasi se afla o valiza abandonata. La fata locului s-a deplasat echipa pirotehnica din cadrul SAS, care a desfasurat activitati specifice de verificare a continutului valizei suspecte. Cu ocazia verificarilor efectuate nu au fost identificate dispozitive explozive, valiza fiind goala.”, au declarat autoritatile.

Cetăţenii au fost înştiinţaţi în cele din urmă cu nu a fost vorba despre nimic grav şi că a fost doar de o alarmă falsă, potrivit cancan.ro

