International Aleksei Navalnîi, înmormântat la Moscova. Rușii au scandat împotriva Putin







Ceremonia de înmormântare a disidentului rus Aleksei Navalnîi s-a desfășurat la Moscova în condiții stricte de securitate. Mii de ruși au ieșit pe străzi în ciuda condițiilor de securitate foarte stricte. Forțele de ordine supraveghează evenimentul, pregătite să intervină în forță.

Aleksei Navalnîi a fost înmormântat la Moscova, în condiții stricte de securitate. Mii de ruși au ieșit în stradă, sub supravegherea strictă a forțelor de ordine pregătite să intervină. Oamenii au scandat numele disidentului mort și l-au acuzat pe Vladimir Putin de crimă. Totodată, la ceremonialul de înmormântare au participat mai mulți diplomați străini.

Mii de ruși au ieșit în stradă pentru Aleksei Navalnîi

Mii de ruși au ieșit în stradă ca să participe la ceremonia de înmormântare a disidentului rus. Aceasta în ciuda forțelor de ordine, convocate în număr foarte mare care supravegheau zona. Oamenii au mers la cimitir în coloane, au strigat numele lui Aleksei Navalnîi și l-au acuzat pe Vladimir Putin de crimă. De asemenea, rușii au scandat „Nu războiului” şi „Libertate pentru deţinuţii politici”, potrivit unei înregistrări video postate pe Telegram şi pe X (fostul Twitter).

„Există poliţişti la fiecare intersecţie care se apropie de cimitir”, a relatat Le Monde, adăugând că „din ce în ce mai multe persoane sosesc cu flori, iar magazinele locale rămân fără flori.

Pe fondul scandărilor numelui lui Aleksei Navalîi, mai multe persoane în doliu au dărâmat barierele de control, astfel încât să poată urma cortegiul funerar, relatează CNN. O parte dintre aceștia au fost auziți scandând, de asemenea, „Călăilor!” sau „Rusia va fi liberă!”, transmite BBC.

Principalul opozant al lui Putin a fost înmormântat la Moscova în condiții de securitate strictă. Poliția a oprit oamenii să intre în cimitir ca să-i aducă un ultim omagiu lui Navalnîi. Disidentul a murit în urmă cu două săptămâni, subit, într-o colonie penitenciară dură, de la Cercul Artic.

⚡️ People gathered outside the church where Navalny is being farewelled chanting "Love is stronger than fear" and "No to war" pic.twitter.com/dxFZKM0iEG — NEXTA (@nexta_tv) March 1, 2024

Imaginile cu trupul lui Navalnîi în biserică

Mai mulți oameni care stăteau la coadă ca să intre să-şi ia rămas bun au început să scandeze numele lui Aleksei Navalnîi şi să aplaude în momentul în care sicriul a fost dus în biserică. Părinţii disidentului au fost văzuţi intrând în biserica unde se desfăşoară funeraliile fiului lor.

În timpul slujbei religioase, din biserică, au apărut și imagini cu trupul lui Aleksei Navalnîi aşezat în sicriu. Conform obiceiului ortodox, trupul este acoperit cu flori, iar disidentului i se vede doar chipul. Imaginile și înregistrările au fost postate pe rețelele de socializare de echipa sa.

Mai mulți diplomați străini au fost văzuți la ceremonialul de înmormântare. Printre aceștia s-au numărat ambasadorii Germaniei, Franţei şi SUA. Ei au sosit la biserică pentru a-i aduce un omagiu lui Aleksei Navalnîi. Alexander Graf Lambsdorff, Pierre Levy şi Lynne Tracy au fost fotografiaţi lângă biserică, îmbrăcaţi în negru şi purtând trandafiri roşii.

A photo for the history books. Alexei #Navalny's parents on the bottom left corner. pic.twitter.com/XvYFkNnbp9

— Eva Hartog (@EvaHartog) March 1, 2024

Aleksei Navalnîi, omagiat de soția sa

La scurtă vreme după ce sicriul cu corpul disidentului rus a fost coborât în groapă, soția sa, Iulia Navalnaia, a postat un mesaj emoționant pe X, fostul Twitter.

„Lyosha, mulțumesc pentru cei 26 de ani de fericire absolută. Da, chiar și pentru ultimii trei ani de fericire. Pentru dragoste, pentru că m-ai susținut mereu, pentru că m-ai făcut să râd chiar și din închisoare, pentru faptul că te-ai gândit mereu la mine. Nu știu cum să trăiesc fără tine, dar voi încerca să te fac acolo sus fericit pentru mine și mândru de mine. Nu știu dacă mă descurc sau nu, dar voi încerca. Ne vom întâlni cu siguranță într-o zi. Am atâtea povești nespuse pentru tine și am atâtea melodii salvate pentru tine pe telefon, proaste și amuzante, în general, sinceră să fiu, melodii groaznice. Dar sunt despre noi și am vrut neapărat să te las să le asculți. Și îmi doream foarte mult să văd cum asculți, râzi și apoi mă îmbrățișezi. Te iubesc pentru totdeauna. Odihnește-te în pace”, a scris soția disidentului Aleksei Navalnîi.