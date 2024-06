Politica Alegerile pentru președinția USR, dincolo de ușile închise. Discuții incendiare și acuzații de fraudare a voturilor







Procesul de votare pentru președintele USR a început încă de luni. Cei din formațiune vor alege cine îi va lua locul lui Cătălin Drulă. Procedura se desfășoară online, prin intermediul sistemului brevetat de partid, însă contestat de mulți dintre membri. Dincolo de ușile închise, cei care duc lupta pentru această funcție lansează acuzații legate de fraudarea sesiunii de votare.

Alegerea președintelui USR, motiv de război între candidați

Procesul folosit de USR are la bază adrese de email pentru fiecare membru. După ce membrii formațiunii și-au exprimat opțiunea, urmează Congresul. În cadrul acestuia vor fi aleși cei din noul Birou Național, dar și numele celui care intră în cursa pentru prezidențiale.

Pe grupurile partidului, mulți membri susțin că procedurile nu sunt bazate pe transparență totală. Radu Hossu susține că Lucian Viziteu ar fi organizat o dezbatere între candidați, însă fără a-i chema pe toți cei care au intrat în cursa pentru pozițiile de conducere.

Acuzații între candidați

„Tocmai a fost organizată o dezbatere între candidați. Știați de ea? A fost organizată de Lucian Viziteu, susținătorul declarat și asumat al doamnei Lasconi.

Despre domnul Viziteu nu pot decât să-mi scot pălăria pentru moderarea dezbaterii. Ce însă nu popt accepta este că membrii nu au fost în niciun fel anunțați de Secretariatul General, și nici de Comisia Electorală, nicăieri.Astfel, membrii au fost privați de șansa de a-i asculta pe cei pe care sunt chemați să îi voteze.”, a fost mesajul trimis de Radu Hossu pe grupul de Whatsapp al formațiunii, arată Antena 3.

Alegeri USR. Nepotismul, noua problemă din formațiune

Dezbaterea ar fi fost organizată pe un grup administrat de Cristian Ghinea. De altfel, o parte dintre cei din formațiune spun că acesta ar fi cu circuit restrâns.

Pe lângă acuzațiile de fraudare a alegerilor, o altâ problemă ridicată la nivel de formațiune ar fi cea a nepotismului. Multe voci susțin că delegații numiți pentru a desemna noua conducere a partidului ar fi selectați după gradele de rudenie.

O parte dintre cei care și-au exprimat opinia pe grupurile interne spun că USR se va reforma. Înainte de alegeri, o serie de stenograme legate de fraudarea voturilor. Într-o înregistrare ajunsă în spațiul public, acuzațiile legate de fraudarea sistemului de vot continuă.

„Băiatul de la Brăila, toți, stăteau seara, băgau mail-uri și votau, ei votau. Și în momentul când Cioloș i-am pus dovezile în brațe, ca președinte, și i-am zis, cere IP-urile, măcar să vedem că un IP de la Brăila, vezi pe log acolo că pe același IP se votează una după alta

Ca președinte pot să zic și eu că mă duc să depun o plângere penală că se fraudează sistemul partidului

Și am început să dau telefon ca membru BEN acelor oameni care mai aveau număr de telefon, am dat peste zeci de cazuri de oameni care nu știau că sunt membri USR. „Mamă, eu sunt bătrână, am 80 de ani, ce vrei?” Șocant, da? Doamna respectivă apărând că a votat cu adresă nouă făcută acum juma de oră. Oameni care spuneau că nu, adresa mea de e-mail e cu yahoo.com.

Alte cazuri, ”Șefu, nu știu, șefu de șantier m-a băgat, vorbiți cu el, eu nu mă bag. În momentul acela am zis cancerul a ajuns la os, asta e corupție. Să vină din extern procuratura, să ancheteze. Să vedem ce mai ziceau Drulă și Barna în momentul ăla.

Era. sute de e-mail-uri ”fără nume .ro”, nu ne venea să credem, băi ce sunt astea care votează?”, arată înregistrarea audio, potrivit Antena 3.