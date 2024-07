Politica Alegeri prezidențiale. Partidele politice, chemate la negocieri. Update







Update. Reprezentanții USR au ieșit de la negocierile cu Marcel Ciolacu. Elena Lasconi susține că aceste consultări nu ar fi trebuit să aibă loc, în contextul în care cele două puteri din coaliție reușeau să se înțeleagă.

„ Apreciem că am fost invitați la dialog, din punctul de vedere al nostru, al USR, comunicarea e baza democrației. Acest dialog nu își avea rostul dacă se înțelegeau între ei, dar se pare că se joacă de-a democrația. O să vedem dacă domnul Ciolacu a fost sincer. Noi am fost fermi, la fel ca declarațiile de dinainte am spus respectarea legii și alegeri la termen.

Mi se pare incredibil că de azi se scumpesc toate, oamenii sunt îngrijorați că veniturile lor au fost grav afectate. România are nevoie de un președinte care să fie alaturi de români și de premier care să lupte pentru interesul lor.

De două săptămâni se vorbește de data alegerilor, când oamenii sunt îngrijorați de scumpiri.

Eu le-am transmis să nu se mai joace și să se aplece pe tot ce înseamnă inflație și scumpiri asta a fost semnalul.

Se concentrează toată comunicarea pe „nu ne înțelegem pe data alegerilor”, când problemele romanilor sunt foarte mari și foarte grave.

Aș vrea să lăsam să treacă câteva zile să vedem dacă într-adevăr intenția a fost sinceră sau o mimare.”, a spus Lasconi.

Partidele politice din România iau parte la consultările legate de data alegerilor prezidențiale. După ce negocierile dintre PSD și PNL au eșuat, premierul Marcel Ciolacu a decis să cheme toate partidele la discuții.

Alegeri prezidențiale. Consultări cu partidele politice

În ultimele săptămâni, tensiunile legate de organizarea alegerilor prezidențiale au acaparat scena politică. În timp ce social-democrații au susținut că scrutinul ar trebui să se desfășoare în luna septembrie, liberalii au venit cu altă variantă.

PNL a propus ca primul tur să aibă loc la finalul lunii octombrie, urmând ca al doilea să se desfășoare la începutul lunii noiembrie. PSD nu a fost de acord cu propunerea, iar din acest motiv, partidele au fost chemat la consultări.

Nicolae Ciucă lipsește de la negocieri

Președintele Partidului Național Liberal nu va lua parte la negocierile de la Palatul Victoria. În schimv, liberalii vor fi reprezentați la discuții de ministrul Cătălin Predoiu.

Primii care au intrat la dezbatere sunt reprezentanții USR, fiind urmați de liderii AUR. Începând cu ora 14:00, cei din UDMR vor ajunge la consultările cu premierul. Pentru ora 15:00 au fost programate negocierile cu SOS, iar la ora 16:00 va intra la dezbatere Grupul Minorităților Naționale. Premierul va discuta cu cei din PUSL la ora 17:00.

Alegeri prezidențiale. Dezbaterile vor continua și marți

Inițial, cele două partide au luat în calcul organizarea primului tur al alegerilor pe data de 15 septembrie. Ulterior, liberalii au anunțat că acesta ar trebui să aibă loc la finalul anului. Varianta nu ar mai putea fi luată în calcul, având în vedere că vineri era data limită în care hotărârea putea fi adoptată de Guvern. De partea cealaltă, liberalii vor avea propriile negocieri legate de calendarul alegerilor prezidențiale.

Luni, reprezentanții PNL vor lua parte la ședința Biroului Politic Național. La consultările de la Palatul Victoria, Guvernul va fi reprezentat de premierul Marcel Ciolacu, viceprim-ministrul Marian Neacșu și vicepremierul Cătălin Predoiu.