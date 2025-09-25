Politica

Alegeri parlamentare 2025. Blocul pro-rus „Patriotic” ar putea să râmână fără unul din cei patru membri

Alegeri parlamentare 2025. Blocul pro-rus „Patriotic” ar putea să râmână fără unul din cei patru membri
Republica Moldova. Cu două zile înainte de alegerile parlamentare, partidul „Inima Moldovei” al Irinei Vlah este din nou pe punctul de a fi scos din campania electorală. Curtea de Apel Centru a decis în seara de 25 septembrie limitarea activităţii formaţiunii politice conduse de fosta başcană a Găgăuziei.

Decizia este executorie, dar poate fi atacată la Curtea Supremă de Justiţie poate fi atacată în timp de 15 zile.

Ministerul Justiției a depus pe 19 septembrie, la Curtea de Apel Centru, o cerere de chemare în judecată împotriva Partidului „Inima Moldovei” .

Ministerul Justiției a solicitat Curții de Apel Centru să limiteze activitatea formațiunii și pe perioada examinării cauzei, până la pronunțarea hotărârii în fond.

La 23 septembrie, reprezentanţii Ministerului Justiţiei au solicitat în instanţă asigurarea acţiuni până la emiterea unei decizii definitive.

Avocatul partidului „Inima Moldovei”, Fadei Nagacevschi, a înaintat excepţie de neconstituţionalitate în privinţa articolului din Codul electoral, care prevede asigurarea acţiunii la începerea examinării cauzei privind limitarea drepturilor unui partid politic.

În aceeaşi zi, magistraţii Curţii de Apel Centru au admis demersul lui Fadei Nagacevschi. După care au decis suspendarea examinării cererii Ministerului Justiţiei până se va expune Curtea Constituţională.

La 25 septembrie, Curtea Constituţională a respins excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Irina Vlah. Câteva ore mai târziu, Curtea de Apel Centru a reluat examinarea sesizării Ministerului Justiţiei şi a admis-o

Irina Vlah

Irina Vlah/Sursa foto: reclamă electorală

De ce a cerut CEC limitarea activităţii partidului Irinei Vlah

La 18 septembrie, Comisia Electorală Centralăe (CEC) a solicitat Ministerului Justiţiei limitarea activităţii partidului „Inima Moldovei”. La 17 septembrie Blocul „Patriotic”, din care face parte formațiunea „Inima Moldovei”, a fost sancționat cu avertisment pentru suspiciuni de finanțare ilegală a formațiunii.

Anterior, Partidul Național Moldovenesc și ALDE, au solicitat excluderea din cursă a Blocului „Patriotic” în legătură cu perchezițiilr efectuate de oamenii legii într-un dosar de finanțare ilegală a partidelor și corupere a alegătorilor. Descinderile au vizat Partidul „Inima Moldovei”.

Alegeri parlamentare. Ce spun reprezentanţii partidului „Inima Moldovei”

Irina Vlah a scris pe reţele că decizia Curţii de Apel este „vădit motivată politic” și că ar avea drept scop „reducerea la tăcere a formațiunii”.

Avocatul Fadei Nagacevschi a anunțat că va contesta hotărârea și partidul va merge inclusiv până la CEDO.

Potrivit lui Nagacevschi, decizia reprezintă un abuz din partea guvernării care ţinteşte să elimine din cursă unul din principalii concurenţi electorali.

Partidul „Moldova Mare” face parte din componenţa blocului „Patriotic”, alături de Partidul Socialiştilor al lui Igor Dodon, Partidul Comuniştilor al lui Vladimir Voronin şi partidul „Viitorul Moldovei” al lui Vasile Tarlev.

