Alegeri în Turcia. Explozie la Ankara cu 24 de ore înaintea votului de la prezidențiale. Polițiștii au intrat în alertă maximă

Încă nu este clar dacă în colet exista și o bombă, explozia auzită de locuitorii din Ankara, fiind datorată explozibililor folosiți de echipele de geniști.

O persoană a alertat autoritățile după ce a descoperit un colet suspect, într-un parc din oraș. La fața locului s-au deplasat de urgență importante forțe de ordine care au luat decizia să neutralizeze pachetul, prin producerea unei explozii.

„În urmă cu aproximativ 30 de minute ne pregăteam pentru o transmisiune în direct și am auzit o explozie dintr-o locație foarte apropiată de noi. Am mers în această zonă. În spatele meu a avut loc explozia, în parc. Suntem în centrul capitalei Ankara, o zonă extrem de circulată, plină cu oameni. În momentul în care am ajuns aici am văzut că se făcuse un perimetru, în continuare mai sunt benzile puse de poliție pentru a face acel perimetru și am văzut un ofițer îmbrăcat în acel echipament special al pirotehniștilor, creat special pentru a dezamorsa bombe. Am reușit să vedem un polițist aici care ridicase ce mai rămăsese dintr-un ghiozdan. Este evident că cineva a sunat la poliție și a spus că acel bagaj este un colet suspect. În momentul în care au venit pirotehniștii, și-au dat seama că există pericol pentru oamenii din zonă și au decis să detoneze bagajul respectiv. Au folosit un dispozitiv special astfel încât obiecte din bagaj să nu sară. Nu sunt persoane rănite”, a relatat un jurnalist prezent la fața locului, citat de stiripesurse.

Alegeri în Turcia

Duminică, turcii vor merge la vot, pentru turul al doilea de scrutin în cadrul alegerilor prezindențiale.

Cele mai mari șanse le are actualul președinte, Recep Tayyip Erdogan care a marșat pe cartea naționalistă, mesajul fiind foarte bine primit de către electori.

Al doilea candidat este Kemal Kilicdaroglu care a avut un discurs mai mult bazat pe criza economică și spre nevoia ca Turcia să se apropie de Uniunea Europeană, cu care trebuie să aibă relații mai strânse.

În cadrul alegerilor de duminică, sondajele de opinie arată că există un număr foarte mare de nehotărâți, 15 la sută, care pot schimba balanța electorală, în favoarea unui dintre cei doi candidați.