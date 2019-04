Semne de ruptură în Coaliție: ALDE „transferă” oameni de la PSD. Partidul lui Tăriceanu a primit și 150 de oameni din UNPR

Un pesedist din Giurgiu a trecut la ALDE, în aceeași zi în care 150 de membri ai UNPR Brașov s-au alăturat formațiunii conduse de Tăriceanu.





Întrebat dacă va ocupa o funcţie în ALDE Braşov, Pop a a replicat că „nu este un politician de top, interesat neapărat de o funcţie”.

„Nu sunt un politician de top, interesat neapărat de o funcţie, mai degrabă mă consider specialist în psihologia organizaţională şi managementul sistemelor şi instituţiilor şi studiile le am în sensul acesta. Mă pun la dispoziţia partidului. Sigur că pot să aduc plusvaloare partidului şi spun asta pentru că, în primul rând, m-am asigurat de sprijinul familiei, să nu ajung ca alţi colegi să nu fiu votat nici măcar de nevastă. Am continuat cu ceilalţi colegi - preşedinţi de organizaţii, consilieri locali, viceprimari chiar. Am adus în două săptămâni cam 150 de cereri de adeziuni care să sperăm că vor fi aprobate în Biroul Permanent Teritorial al ALDE”, a afirmat Pop, precizând că, în cazul aleşilor locali, nu există „adeziuni scrise”.

În ceea ce priveşte motivaţia plecării din partidul condus de Gabriel Oprea, Pop a precizat că „s-a săturat de incertitudine”, informează Agerpres.

„Eu le doresc succes, s-a întors domnul general Oprea, dar eu nu am mai putut sta în incertitudine, am schimbat prea mulţi preşedinţi la organizaţia pe care mai mult eu o conduceam şi chiar cred că pot să fac mai mult la ALDE”, a mai spus Laurian Pop

Tot vineri președintele organizației județene a ALDE Giurgiu, deputatul Toma Petcu, a declarat că un membru al organizației județene a PSD a trecut la ALDE.

„Vreau să apreciez alăturarea, nu doar de mine ca şi lider, ci de întreaga echipă ALDE, a domnului Nan Genu, fost membru al PSD Giurgiu, şi vreau să spun că mă bucură foarte mult pentru că încă de când am început acest proiect politic am spus foarte clar că în afară de oamenii cu experienţă şi o anumită vechime în politică îmi doresc şi foarte mulţi tineri. Nan Genu are o activitate îndelungată în politică, aportul lui va fi unul foarte bun, l-am apreciat şi atunci când l-am avut adversar dar şi atunci când, în USL, am făcut campanie în comun. Pentru mine şi echipa pe care o conduc cu siguranţă este un câştig foarte mare, un câştig care poate nu se va materializa foarte curând într-o creştere senzaţională, ci la o construcţie de viitor”, a declarat Toma Petcu.

