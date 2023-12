Pilotul care a încercat să prăbușească zborul Alaska Airlines, eliberat cu o condiţie. Ce spun judecătorii

Pilotul care a încercat să prăbușească zborul Alaska Airlines se drogase înainte de a pilota cu ciuperci halucinogene. Fostul pilot Alaska Airlines a fost filmat cum și-a îmbrățișat strâns soția după ce a plătit cauțiune joi.

Reamintim că un zbor al companiei americane a fost deviat în data de 22 octombrie. Pilotul, care nu era de serviciu şi nu se afla în cabina de pilotaj, a încercat să saboteze aeronava prin dezactivarea motoarelor.

Joseph Emerson a fost scos din închisoare după ce a pledat nevinovat de acuzațiile de periclitare nesăbuită în timpul unei înfățișări în instanță joi. Acesta a fost avertizat de judecătorul de la Tribunalul de circuit al județului Multnomah, Thomas Ryan, să nu se mai apropie de avioane și să se supună serviciilor de sănătate mintală și să nu consume droguri sau alcool.

Avocaţii lui Emerson au apreciat decizia Marelui Juriu de a nu-l acuza de 83 de capete de acuzare pentru tentativă de omor.

„Acuzaţiile de tentativă de omor nu au fost niciodată adecvate în acest caz, deoarece căpitanul Emerson nu a intenţionat niciodată să rănească o altă persoană sau să pună pe cineva în pericol – el a vrut doar să se întoarcă acasă la soţia şi copiii săi”, au spus avocaţii.

The off-duty Alaska Airlines pilot accused of trying to shut down a plane’s engines mid-flight just walked out of jail after a judge granted bail earlier today. pic.twitter.com/la5qo9mSwV

— Sam Sweeney (@SweeneyABC) December 8, 2023