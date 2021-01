Alain Delon e devastat! Anunțul fiului său i-a sfâșiat inima. „R.I.P Maman, Nathalie Delon 1941 2021”, a scris Anthony Delon însoțind mesajul cu o fotografie în care își sărută mama. „Mama mea a murit în această dimineață la 11 dimineața, la Paris, înconjurată de rudele ei. A murit din cauza unui cancer rapid ”, a declarat pentru AFP fiul ei și al lui și Alain Delon, Anthony. Cu câteva zile mai devreme, el publicase o altă fotografie cu ambii părinți, reuniți pentru sărbători.

Alain Delon e devastat!

Născută Francine Canovas în Maroc pe 1 august 1941, Nathalie Delon l-a cunoscut pe Alain Delon în 1962, A fost dragoste la prima vedere.

O pasiune clandestină se naște între ei. Delon o părăsește pe Romy pentru a se căsători cu Nathalie în august 1964, Ceremonia are loc în cea mai strictă intimitate. Cuplul pleacă rapid în luna de miere și se stabilește la Los Angeles. Acolo se naște fiului lor Anthony o lună mai târziu.

Căsnicia a propulsat-o în lumea filmului

Căsătoria i-a deschis lui Nathalie porțile lumii filmului. În 1967 a a jucat în filmul Le Samouraï, al lui Jean-Pierre Melville, unde a interpretat personajul ​ Jane.A jucat în aproximativ treizeci de filme, Cariera ei a ținut de la sfârșitul anilor 1960 până la începutul anilor 1980.

O vedem în L’Armée des ombres , Sex-shop, O englezoaică romantică, Doctorul Justiție sau O femeie fidelă. A fost apreciată de regizori importanți precum Claude Berri sau Roger Vadim.

Alain Delon e devastat. A fost singura lui soție

Cu toate acestea, viața ei alături cu Alain Delon va fi mult mai scurtă decât cariera sa ca actriță. După doi ani de viață separată, cuplul a divorțat în 1969, când actorul a cunoscut-o pe Mireille Darc. Pentru o lungă perioadă de timp, fantoma lui Romy Schneider a planat peste povestea lor de dragoste, așa cum va depune mărturie ani mai târziu. „Alain nu mi-a vorbit niciodată despre ea, dar am văzut, din când în când, o umbră de tristețe trecând prin ochii lui”, explică ea. „Când l-am părăsit, am lăsat totul în urma mea, am plecat cu fiul meu și menajera mea, atât”, a spus ea în 2018 la Paris Match. Cuplul a rămas, însă, în relaâii apropiate până în ultimele zile, scrie Le Figaro.