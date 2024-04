Actualitate Alaiba: Republica Moldova, la coada Europei la dezvoltare economică







Ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării, Dumitru Alaiba, a anunțat că Republica Moldova a încheiat anul 2023 cu o creștere economică de 0,7%, o cifră foarte modestă.

Dumitru Alaiba, nemulțumit de creșterea economică a țării

Politicianul a mai spus că Republica Moldova se află acum la coada Europei la nivelul dezvoltării economice și că, pentru a se apropia măcar de nivelul țărilor din UE, creșterea economică a țării ar trebui să fie de cel puțin 8%.

Potrivit Biroului Național de Statistică, Republica Moldova a înregistrat, în 2023, o creștere economică anuală de doar 0,7%. Dumitru Alaiba consideră că, pentru a asigura o creștere economică mai mare, sunt necesare investiții, creșterea exporturilor, deschiderea spre noi piețe și promovarea IMM-urilor.

Alaiba: Republica Moldova are nevoie de 8% creștere a PIB

„Partea bună este că am evitat recesiunea. Partea mai puțin plăcută este că această creștere de 0,7% este una foarte modestă. În esență, nu contează dacă e 0,7% sau 1,1%, oricum este foarte puțin.

În continuare suntem la coada Europei după nivelul de dezvoltare economică și această diferență trebuie recuperată cât mai rapid și pentru asta avem nevoie de o creștere economică accelerată de cel puțin 8% anual pentru perioada anilor următori. Evident, să susții un asemenea ritm nu este ușor”, a declarat Ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării la emisiunea „Ora Expertizei” de la Jurnal TV.

Agricultura, IT-ul și HORECA, motoarele creșterii

Dumitru Alaiba a mai pecizat că, în 2023, principalele motoare de creștere economică au fost agricultura, sectorul IT și sectorul HORECA.

„În anul 2023 sectoarele care au înregistrat creșteri sunt agricultura, dar agricultura a crescut pe fondul scăderii din anul 2022 din cauza secetei. A crescut sectorul IT, care este într-o creștere stabilă, an de an, de peste 5%. În 2023 sectorul HORECA a crescut cu 26%.

Dar nu este suficient ceea ce avem. Avem nevoie de noi motoare de creștere, de noi sectoare ale economiei, în același timp trebuie să creștem eficiența și productivitatea sectoarelor existente. Doar astfel avem șansa să accelerăm dezvoltarea economică. Pa moment, potențialul de creștere economică este de 2%-3% anual, pe timpuri normale”, a mai spus ministrul Dumitru Alaiba.