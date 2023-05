Al treilea mare artist care a murit în ultimele 24 de ore! Lumea e în doliu

Sheldon Reynolds, chitarist și cântăreț al trupei Earth, Wind & Fire, s-a stins din viață la 63 de ani. El s-a alăturat popularei trupe în 1987 și a rămas membru până în 2002. Apropiații artistului au spus că nu îl vor uita niciodată.

„Sheldon a fost o completare excelentă a trupei, un scriitor și producător excelent și o persoană bună și iubitoare”, a scris pe rețelele de socializare Philip Bailey, actualul membru și cântăreț al trupei. „Îi vom simți lipsa. Condoleanțele noastre familiei sale”.

Colegul de breaslă al Tinei Turner a apărut pe albumele Heritage, Millennium și In the Name of Love.

Earth, Wind & Fire a început în 1970 sub conducerea lui Maurice White, care a creat o trupă ce putea combina elemente de jazz, funk, R&B, soul, dance, pop și rock, și a celebrat muzicalitatea și spiritualismul african. Trupa a fost introdusă în Rock and Roll Hall of Fame în anul 2000. Artiștii au cântat și în timpul spectacolului din pauza Super Bowl 2005.

Această trupă a câștigat șase premii Grammy, inclusiv premiul Grammy pentru întreaga carieră.

Cele mai mari hituri ale trupei Earth, Wind & Fire sunt ascultate și în ziua de astăzi, în special melodia „September”, potrivit Foxnews.

Un alt membru al trupei a murit

Și Fred White, toboșarul trupei, a murit în ianuarie, la vârsta de 67 de ani. El a cântat ca vocalist, percuționist și basist pentru trupă. La momentul respectiv, colegii săi au publicat un videoclip cu White interpretând un solo de tobe la un concert din 1979, în Germania, acompaniat de mesajul „Rest in love”.

„Familia noastră este întristată astăzi de pierderea unui membru al ei incredibil şi talentat”, a scris un alt frate al său, Verdine White, într-o postare pe Instagram, amintind că artistul avut „discuri de aur de la vârsta de 16 ani!”.

White a colaborat cu mai mulţi artişti, printre care cântăreaţa de soul Deniece Williams. Cu toate astea, succesul l-a dobândit în trupa Earth, Wind & Fire.