În acest sens, PMB a demarat un program prin care orice persoană poate primi hrană caldă după un program care bine stabilit.

Redăm integral anunțul PMB

„Primaria Capitalei, prin Directia Generala de Asistenta Sociala a Municipiului Bucuresti, face o serie de precizari importante cu privire la programul de distributie mancare, organizat in Bucuresti pentru categoriile sociale vulnerabile, in contextul pandemiei de coronavirus: Orice persoana care doreste poate primi mâncare caldă de luni pană vineri (vineri se acorda suplimente de weekend provenind din donatii) între orele 12-15 în următoarele locații: – Complexul de Servicii Sociale Ominis din Strada Turnu Magurele nr 17A, sector 4 – Cantina Ferentari din Calea Ferentari nr. 91, sector 5 – Cantina Sfântul Constantin din Strada Sfântul Constantin nr. 8, sector 1 – Cantina Grivița din Calea Griviței nr. 216 , sector 1 – Complexul de Servicii Sociale Sfântul Ioan din Bulevardul Theodor Pallady nr. 64, sector 3. – Clubul Copiilor din Strada Mitropolit Filaret nr. 41 – 41A

MENIUL ZILEI DE VINERI, 27.03.2020: ciorba țărănească de pui ( 400gr), iahnie de fasole cu afumătură (300gr cu 120 gr afumătură), pâine (150gr) și biscuiți (1 pachet), fiind vineri , în plus, pentru weekend, beneficiarii vor primi un pachețel, produsele provenind din donații de la partenerii PMB si ASSMB. Persoanele care pot mânca la aceste cantine sunt cei care nu beneficiază în mod regulat de serviciile cantinelor sociale – acestia fac obiectul unei alte proceduri de distribuție în masă.

IMPORTANT!

O persoană fără venit, nedeplasabila sau pensionar, cu venit sub 705 lei, familie monoparentala în dificultate socio– economică, are DOUA OPTIUNI: A. optiunea de hrană caldă la domiciliu, care se livreaza prin voluntari din doua in doua zile SAU B. optiunea pentru pachetul de baza care conține: 1 litru ulei, pasta de tomate – borcan 750 gr , conserva pate ficat 200gr – 2 cutii, conserva peste 170 gr – 2 cutii, fasole verde/galbena 720 grame – 1 borcan, mazare boabe 720 gr – 1 borcan, paste fainoase 500 gr – 1 pachet, 1kg zahar, 1 kg făină, 1 kg mălai, 1 kg orez, buscuiți/croissant – 1 pachet/bucată.

Acest pachet este calculat cu produse pentru 30 zile pentru doua persoane. Pachetul se acordă o singură dată cu mențiunea că după încetarea stării de urgență, în baza dosarului pentru cantină socială, persoanele respective beneficiaza de masa în programul de cantină socială.

ÎN CAZUL ÎN CARE ESTE VORBA DESPRE PERSOANE AFLATE ÎN AUTOIZOLARE, ACESTEA SUNT RUGATE SĂ SUNE LA DIRECȚIILE GENERALE DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILUI DIN SECTORUL UNDE AU DOMICILIUL.

SENIORII 65+ SUNT RUGAȚI SĂ SUNE LA DIRECȚIILE GENERALE DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILUI DIN SECTORUL UNDE AU DOMICILIUL, PENTRU A FI LUAȚI ÎN EVIDENȚĂ”, se arată în comunicatul PMB

Te-ar putea interesa și: