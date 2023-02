Conferința de lansare a proiectului HERO (sursă foto: infofinanciar.ro)

Ajutor din partea UE pentru comunitatea romă din România! HERO – noul proiect-pilot dezvoltat în țara noastră

România face parte acum dintr-un proiect inovator, fiind momentan la stadiul de pilot. La momentul actual, în state precum țara noastră, Bulgaria și Slovacia se investește în îmbunătățirea traiului de zi cu zi a comunităților sărace de romi printr-un program intitulat „Housing and Empowerment for Roma”, prescurtat HERO (erou – tradus din limba engleză). Se are astfel în vedere o mai bună integrare în societate .