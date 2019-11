Un congelator mic, de sine stătător îți va rezolva cu brio problema. Sau poate că ai, în noua mobilă de la bucătărie un spațiu dedicat unde poate fi amplasat un astfel de aparat. Probabil că un congelator mic, cu trei sau patru sertare va fi suficient pentru nevoile tale indiferent de situațiile prezentate.

Pe eMAG ai de unde alege din peste 50 de tipuri de congelatoare mici. Clar, vei avea nevoie de un spațiu suplimentar, însă un congelator mic nu va fi prea pretemțios cu asta. Ai grijă că poate fi mai zgomotos, așadar îl vei amplasa mai departe de locul unde te odihnești. Nu e cazul să-ți faci probleme cu con-sumul de energie electrică, marea majoritate a produselor sunt de la clasa A+ în sus în categoria con-sumului. Tu nu trebuie decât să alegi marca și funcțiile pe care le poate avea un astfeol de congelator.

Dacă e să intrăm în detalii, pentru început îți sugerez să te uiți la un congelator mic tip Hyundai FSB050WW8 de numai 34 de litri, clasa energetică A+, numai 44 de cm înălțime și care congelează rapid 2 kilograme de produse care pot fi ținute 24 de ore în siguranță în cazul unei pene de curent.

Dacă dorești un spațiu mai mare, poți să arunci o privire peste acest congelator mic: MIDEA HS-108FN. Midea este o firmă din China în ascensiune, care acordă o atenție deosebită raportului preț-calitate. Congelatorul mic de față are o capacitate de 86 litri, 3 compartimente distincte, clasă energet-ică A+ și un nivel de zgomot de doar 39 decibeli, similar cu al unui frigider mare. Este din tablă de oțel vopsită electrostatic în alb.

La aceeași capacitate mai poți alege un congelator mic de la firmele Arctic, Heinner, Crown, Star Light,Beko, Whirpool, și altele. De exemplu, la un preț ceva mai mare dar pentru o calitate superioară poți opta pentru un congelator mic Beko FSE 1072, capacitate de 85 de litri, de culoare albă la exterior. Are trei spații de păstrare și este dotat cu garnitură și mâner antibacteriene. Clasa energetică este A+ consumând doar 191 de kw pe parcursul unui an întreg. Are doar 55 de cm înălțime și are un nivel de zgomot de 42 de decibeli.

Dacă ai ceva mai mulți bani și vrei ceva deosebit, un congelator mic de la Bosh este perfect. Modelul GIV21AF30 este încorporabil în mobila de bucătărie, are o capacitate de 97 de litri în trei sertare separate din care cel de mijloc este pentru produse mai voluminoase. E în clasa energetică A++ cu un consum anual de doar 157 de kw. Silențios, cu doar 36 de decibeli emiși. Dispune de tehnologii superioare, Low Frost, pentru mai puțină gheață produsă în interior ca și de Super Freezing, o soluție excelentă în situația în care introduci alimente necongelate peste cele deja congelate, Ai afișaj LCD pentru o mai ușoară urmărire a tempera-turii și a funcțiilor solicitate precum și avertizare sonoră în situația în care ușa congelatorului nu s-a închis bine.

O ultimă sugestie de congelator mic din categoria Premium este Liebherr GPesf 1476. Este și puțin mai mare, are o capacitate de 104 litri la o înălțime de doar 61 de cm. Clasa energetică este A++, anual consumă 151 de kw. Este construit din oțel inox la exterior, are 4 sertare la interior, display Magic Eye LCD, funcție de Smart Frost (congelare reglabilă în funcție de camtitatea de alimente introdusă) și Super Frost pentru alimentele introduse peste cele deja existente și congelate. În caz de întrerupere a energiei electrice va ține în siguranță alimentele timp de 30 de ore!

