Bani pentru agricultorii afectați de secetă. Dosarele se depun până pe 13 martie

Agricultorii afectați de seceta de anul trecut pot depune dosarele pentru a primi compensații financiare începând de astăzi și până pe 13 martie.

„De astăzi și timp de 20 de zile lucrătoare, adică până pe 13 martie inclusiv, agricultorii din raioanele care au avut de suferit de la seceta din vara anului 2023 și șapte agenți economici din raionul Edineț sunt așteptați pentru a depune dosarele la AIPA și pentru a-și primi banii sub formă de ajutor”, a declarat ministrul Vladimir Bolea, într-o conferință de presă.

Agricultorii primesc compensații în funcție de pagube

Agricultorii ale căror terenuri au fost afectate de secetă în proporție de 60%-69% vor primi o compensație de 1.000 de lei per hectar. Pentru cei cu terenuri afectate în proporție de 70%-79% compensația va fi de 1.500 de lei per hectar. În cazul terenurilor afectate de secetă în proporție de 80%-89% compensația se va ridica la 2.000 de lei per hectar. Deținătorii de terenuri afectate de secetă în proporție de 90%-100% vor ridica 2.500 de lei per hectar. În mare parte, de aceste compensații vor beneficia agricultorii din sudul Moldovei.

„Fiecare agricultor care are nevoie de clarificări este primit oricând. Nu trebuie să așteptați o zi specială sau o oră anume pentru a veni la minister. Ușa ministerului este întotdeauna deschisă pentru dumneavoastră. Problemele și provocările cu care vă confruntați sunt discutate deschis și găsim împreună soluțiile. Ne așezăm la masa discuțiilor alături de specialiștii ministerului, de juriști, pentru a înțelege în situația fiecăruia și pentru a acționa în corespundere ce nevoile fiecărui agricultor”, a mai declarat Vladimir Bolea.

Protestul fermierilor

Fermierii din Republica Moldova protestează încă de la sfârşitul anului 2023.

Aceştia cer:

-impunerea unui moratoriu băncilor asupra aplicării de penalizări,

-înfiinţarea unei comisii speciale care să analizeze cazurile fermierilor care nu pot să-şi mai plătească datoriile şi alocarea a 50% din fondurile Agenţiei Naţionale de Plăţi pentru Agricultură pentru compensarea pierderilor pentru culturile de floarea-soarelui şi porumb în 2023.