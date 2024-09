Monden „Agatha - De la bun început", în premieră pe Disney+







Primele două episoade ale serialului „Agatha - De la bun început", au fost urcate pe platforma de streaming Disney+.

Un nou film cu Agatha Harkness pe Disney+

Agatha Harkness revine cu un nou serial „Agatha - De la bun început", produs de Marvel Television. Acesta este unul din personajele preferate ale fanilor seriei „WandaVision".

„Agatha - De la bun început" este disponibil doar pe Disney+.

Primele două episoade pot fi deja vizionate pe platformă.

În primele episoade ale serialului „Agatha - De la bun Început", cunoscuta Agatha Harkness este lipsită de putere şi eliberată de sub o vrajă de un adolescent misterios.

Acesta o roagă să-l ducă pe legendarul Drum al Vrăjitoarelor.

Drumul Vrăjitoarelor este un traseu periculos care, dacă este străbătut, permite împlinirea celor mai ascunse dorinţe.

Împreună, ei se întâlnesc cu mai multe vrăjitoare cu care pornesc la drum.

Jac Schaeffer, regizor și producător executiv al serialului, spune despre Agatha Harkness că „este un personaj foarte complex și volatil”.

Actorii au fost entuziasmați de noua producție „Agatha - De la bun început"

Pe lângă Kathryn Hahn, din distribuţia serialului „Agatha - De la bun început" fac parte şi Joe Locke, Sasheer Zamata, Ali Ahn, Maria Dizzia, Paul Adelstein, Miles Gutierrez-Riley, Okwui Okpokwasili, Debra Jo Rupp, Patti LuPone şi Aubrey Plaza.

Joe Locke, tânărul actor ce interpretează rolul adolescentului misterios, a declarat că: „A fost cea mai tare experiență ca timp de șase luni, cât au durat filmările, să lucrez alături de aceste doamne extraordinare”.

Mary Livanos, unul dintre producătorii executivi a declarat că „la fel ca și în „WandaVision”, show-ul are tonuri diferite, iar asta îl face uimitor. Are muzică, dar nu este un musical. Are și dramă, însă nu este un serial dramatic. Regăsim și comedia… alături de elemente fantasy și horror”.

Alături de Mary Livanos, producători executivi mai sunt Kevin Feige, Louis D'Esposito, Brad Winderbaum, şi Jac Schaeffer.

Regizorii serialului sunt Jac Schaeffer, Rachel Goldberg şi Gandja Montiero.

Noi episoade vor fi disponibile în fiecare joi pe Disney+.